(VTC News) -

Nổi bật là chương trình rút thăm trúng thưởng từ ngày 18/11 đến 15/12/2026, dành cho khách hàng thành viên, với giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt là xe ô tô điện VinFast VF5 Plus và 18 giải tri ân, mỗi giải là 1 xe máy điện VinFast Evo Lite, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Song song, LOTTE MART mang đến nhiều ưu đãi thiết thực qua các chương trình “Top 18 bán chạy - Giá tốt tri ân”, áp dụng mức giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn. Nhóm thực phẩm thiết yếu có mức giảm đến 46%, cùng nhiều mặt hàng gia vị và thực phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

LOTTE MART tiếp tục duy trì các chương trình dành riêng cho khách hàng thành viên, như “Giá Sốc” và “Siêu Coupon - Siêu rẻ” với mức giảm đến 50%, cùng các chính sách ưu đãi và tích lũy điểm định kỳ.

Từ 18/11 đến 5/12, khách hàng có thể mua sắm, ăn uống và giải trí tại các gian hàng thuê trong hệ thống LOTTE MART với mức giảm giá từ 30% đến 50%, mua 1 tặng 1.

Chương trình “LOTTE MART 18 năm - Trưởng thành cùng bạn” được sự đồng hành của nhiều thương hiệu và đối tác thuộc hai nhóm Kim cương và Platinum, mang đến các phần quà giá trị và ưu đãi thiết thực cho khách hàng.