(VTC News) -

Ngày 20/11 tại Hà Nội vừa qua Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập diễn ra trang trọng tại khách sạn Grand Mercure (số 9 Cát Linh, Hà Nội). Sự kiện là dịp nhìn lại cột mốc năm đầu tiên vận hành (2025-2026) và công bố định hướng phát triển chiều sâu cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế - Tiến sĩ Vũ Phan Luật chụp ảnh cùng các talent là các người đẹp, Á hậu

Hoàn thiện hệ sinh thái từ triết lý “Time and Win”

Gia nhập thị trường từ năm 2025, Megacom Quốc tế định vị là đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện, đồng hành cùng cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục - nghệ thuật.

Sau 12 tháng vận hành, doanh nghiệp từng bước định hình hệ sinh thái dịch vụ khép kín xoay quanh năm trụ cột: mỹ thuật cảnh quan đô thị, truyền thông và bảo trợ thương hiệu, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đào tạo nghệ thuật sáng tạo (Megacom Academy) và quản lý talent.

Chia sẻ về nền tảng vận hành giúp công ty thích ứng nhanh với thị trường, bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Megacom Quốc tế cho biết triết lý “Time and Win” được cụ thể hóa bằng kỷ luật tiến độ và tinh thần trách nhiệm.

Trong từng dự án, đội ngũ luôn xác định các mốc chốt và tính lùi từ ngày diễn ra chương trình để khâu thiết kế, sản xuất đến vận hành có đủ thời gian tối ưu chất lượng. “Khi mỗi người biết dùng thời gian của mình để tạo điều kiện cho người tiếp theo làm tốt công việc, cả đội sẽ tạo ra kết quả tốt hơn cho khách hàng”, bà Thủy nhấn mạnh.

Trong năm đầu tiên, Megacom ghi dấu ấn với hàng chục dự án và sự kiện quy mô lớn, hợp tác cùng nhiều đối tác chiến lược, kết nối mạng lưới trên 60 KOL/KOC và các cơ quan báo chí ba miền.

Nhiều chiến dịch tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi như bảo trợ truyền thông Lễ hội Sen Hà Nội 2026 thu hút hơn 300.000 lượt khách và 212 vị trí quảng cáo OOH; đảm nhận vai trò đối tác truyền thông chiến lược (Strategic Media Partner) cho Miss Cosmo 2026; đồng hành tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức và thực hiện Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026, hay sản xuất hình ảnh, truyền thông cho triển lãm mỹ thuật “Tiếp nối con đường của cha”.

Các khách mời chụp ảnh check-in tại sự kiện

Ở mảng quản lý talent, doanh nghiệp đồng hành định hướng hình ảnh cho dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Nổi bật là Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026), Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi (Đại sứ Du lịch Hải Phòng), Top 5 Phạm Thùy Dương (Đại sứ Du lịch và Môi trường) cùng Top 10 Đinh Hoàng Linh Đan (Đại sứ Thể thao và Thời trang).

Song song với hoạt động kinh doanh, công ty tích cực triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội như đồng hành dự án giáo dục “Caravan Cho Em” trao 100 suất học bổng tại Phú Thọ, chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” tại Lạng Sơn và nhiều hoạt động thiện nguyện tại Hà Nội.

Đầu tư chiều sâu con người và công nghệ trong năm thứ hai

Bước sang năm hoạt động thứ hai, Megacom xác định chuyển dịch trọng tâm từ xây dựng nền tảng sang phát triển chiều sâu và tạo dựng giá trị dài hạn. Bà Phạm Cẩm Ngân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế khẳng định tài sản lớn nhất sau 365 ngày đầu tiên chính là đội ngũ nhân sự bản lĩnh, tận tâm.

Trong chặng đường mới, Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu cơ hội để mỗi cá nhân phát huy năng lực và chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Cụ thể hóa chiến lược giai đoạn mới, bà Nguyễn Trần Song Hà - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông Megacom Quốc tế - chia sẻ doanh nghiệp sẽ nâng tầm chất lượng ở cả ba mũi nhọn: phát triển giải pháp truyền thông tổng thể, kiến tạo các sự kiện giàu bản sắc trải nghiệm và mở rộng Megacom Academy nhằm đào tạo những nhân tố toàn năng về tư duy sáng tạo lẫn bản lĩnh sân khấu.

Ban lãnh đạo công ty cùng cắt bánh, nâng ly chúc mừng thành tựu 1 năm vừa qua, đồng thời cam kết cho mục tiêu chặng đường sắp tới

Theo bà Song Hà, bên cạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, công nghệ hình ảnh và livestream vào quy trình sản xuất nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, công ty vẫn đặt con người ở vị trí trung tâm.

“Công nghệ là phương tiện hỗ trợ ý tưởng triển khai hiệu quả hơn, nhưng chính tư duy khác biệt, sự nhạy bén và bản lĩnh của đội ngũ sáng tạo mới tạo nên dấu ấn riêng cho từng sản phẩm”, bà cho biết.

Đây cũng là tinh thần “Master the Moment - Làm chủ thời khắc” mà Megacom theo đuổi nhằm thắt chặt mạng lưới hợp tác với các cơ quan, đối tác chiến lược, từ đó kiến tạo những chiến dịch giàu bản sắc và giá trị bền vững cho cộng đồng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.