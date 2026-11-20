(VTC News) -

Ngày 6/11, ông Lưu Chung Tuyến, CEO SotaTek và ông Lim Jeong-soon (임정순), CEO CLUSH, đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và vận hành trung tâm dữ liệu AI (AIDC) tại Việt Nam.

SotaTek và CLUSH (Hàn Quốc) ký MOU hợp tác phát triển hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, hướng tới thị trường ASEAN.

Trọng tâm của thỏa thuận là kết hợp nền tảng vận hành hạ tầng AI AXLEON do CLUSH phát triển với năng lực triển khai và tích hợp hệ thống của SotaTek tại Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác hướng đến gồm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu AI, với nhóm khách hàng mục tiêu là cơ quan chính phủ, tổ chức công, trung tâm dữ liệu, nhà mạng và doanh nghiệp lớn.

Theo phân công, CLUSH sẽ cung cấp nền tảng AXLEON, tham gia thiết kế kiến trúc, cài đặt và tích hợp các sản phẩm cốt lõi, đồng thời đảm nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp sản phẩm và chuyển giao công nghệ.

Về phía SotaTek, doanh nghiệp phụ trách phát triển kinh doanh và cung cấp giải pháp tại thị trường Việt Nam, thực hiện tích hợp hệ thống (SI), tiếp nhận và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quy định pháp lý và an toàn thông tin trong quá trình triển khai, vận hành tại địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch thử nghiệm khả năng vận hành AXLEON trong môi trường sử dụng đồng thời GPU và NPU - hai loại bộ xử lý phục vụ các tác vụ tính toán AI. Thông qua các hoạt động kiểm chứng công nghệ (PoC), hai bên sẽ đánh giá khả năng tích hợp và khai thác các nguồn lực tính toán khác nhau, làm cơ sở cho việc triển khai thương mại.

SotaTek và CLUSH (Hàn Quốc) ký MOU hợp tác phát triển hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, hướng tới thị trường ASEAN.

Với CLUSH, Việt Nam là thị trường ưu tiên trong kế hoạch đưa AXLEON ra nước ngoài. Thay vì trực tiếp xây dựng đội ngũ tích hợp hệ thống quy mô lớn tại từng quốc gia, doanh nghiệp Hàn Quốc hướng đến mô hình hợp tác với đối tác bản địa, kết hợp nền tảng công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật từ CLUSH với năng lực triển khai tại thị trường sở tại.

Trong khi đó, SotaTek dự kiến mở rộng hoạt động từ phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống sang lĩnh vực hạ tầng AI, AIDC và các nền tảng vận hành. Công ty cũng có kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp bán dẫn Fabless của Hàn Quốc như DeepX và FuriosaAI, tận dụng những mối quan hệ hợp tác công nghệ đã được thiết lập trước đó.

Thành lập năm 2015, CLUSH hoạt động trong lĩnh vực Enterprise AX, cung cấp giải pháp phục vụ quá trình xây dựng, vận hành và mở rộng ứng dụng AI trong doanh nghiệp. AXLEON là nền tảng trọng tâm của công ty, tập trung vào quản lý và điều phối hạ tầng AI.

SotaTek là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, AI/ML, điện toán đám mây, ứng dụng doanh nghiệp và tích hợp hệ thống. Theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp, SotaTek hiện có gần 2.000 nhân sự phát triển và 8 pháp nhân ở nước ngoài. Công ty bắt đầu hoạt động tại Hàn Quốc từ năm 2022, với mạng lưới khách hàng và đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ.

Thông qua hợp tác này, hai doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng các dự án và kinh nghiệm triển khai thực tế tại Việt Nam, tạo cơ sở để tiếp cận các thị trường khác trong khu vực ASEAN.