(VTC News) -

Tầm nhìn mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển nhân lực của Tập đoàn OFG

Lễ ký kết diễn ra trang trọng trong khuôn khổ “Hội thảo kết nối doanh nghiệp Romania - Việt Nam”, thuộc chuỗi hoạt động Ngày văn hóa và thương mại Romania tại Việt Nam, tổ chức tại Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) ngày 19/11/2026. Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ, các tổ chức, hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại diện trường đại học Bách Khoa Rumani và Tập đoàn OFG ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tập đoàn OFG là doanh nghiệp hoạt động đa ngành trên các lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản; quản lý khách sạn và vận hành nghỉ dưỡng; tư vấn xây dựng thủy lợi; kinh doanh và phân phối bất động sản.

Thương hiệu ghi dấu ấn với danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như Lynntimes Thanh Thủy, Tokyu Retreat, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, Lynn Times Onsen Sky Garden, Lynn Times Onsen Retreat Hà Tĩnh, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị, cùng Khu công nghiệp Thanh Bình và Cụm công nghiệp Quảng Chu,...

Với kinh nghiệm, nguồn lực cùng hệ sinh thái tích lũy qua từng mảng hoạt động, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện mô hình, tăng cường liên kết và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong chiến lược dài hạn, Tập đoàn chú trọng kết nối nguồn lực doanh nghiệp với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, coi phát triển nhân lực chất lượng cao là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị bền vững.

Tiếp nối định hướng vươn ra quốc tế, Tập đoàn OFG ghi dấu ấn với thỏa thuận hợp tác cùng Đại học Bách Khoa Bucharest - trường đại học kỹ thuật lâu đời và lớn nhất tại Romania, đồng thời là một trong những cơ sở đào tạo công nghệ hàng đầu Đông Nam Âu.

Hình thành từ năm 1818 với hơn hai thế kỷ phát triển giáo dục kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, trường hiện đào tạo gần 40.000 sinh viên qua 21 khoa chuyên ngành tại Bucharest và Pitești.

Nền tảng học thuật lâu đời cùng năng lực nghiên cứu ứng dụng giúp nhà trường gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển khoa học - công nghệ và nhân lực kinh tế, tạo cơ hội để Tập đoàn OFG tiếp cận kinh nghiệm đào tạo và phát triển nhân lực theo chuẩn quốc tế.

Hướng tới thành lập Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam - Romania

Trọng tâm đáng chú ý trong Biên bản ghi nhớ là nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của việc thành lập Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam - Romania. Đây được xem là định hướng hợp tác có ý nghĩa chiến lược, mở ra triển vọng hình thành mô hình đào tạo gắn kết giữa tri thức quốc tế và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn OFG và Đại học Bách Khoa Bucharest sẽ cùng nghiên cứu những điều kiện cần thiết để hiện thực hóa ý tưởng thành lập cơ sở đào tạo, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác về chuyên môn, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với năng lực của mỗi bên.

Đại học Bách Khoa Bucharest sẽ đồng hành cùng Tập đoàn OFG trong nghiên cứu phát triển Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam - Romania và trao đổi học thuật.

Bên cạnh định hướng thành lập trường, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển, tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đồng thời tạo điều kiện để các chuyên gia tham gia giảng dạy, chia sẻ chuyên môn.

Những hoạt động này được kỳ vọng tăng cường kết nối tri thức giữa Việt Nam và Romania, góp phần phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn OFG, Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) nhấn mạnh, OFG luôn coi phát triển con người và tri thức là nền tảng tăng trưởng dài hạn.

“Thông qua thỏa thuận hợp tác với Đại học Bách Khoa Bucharest và định hướng nghiên cứu thành lập Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam - Romania, OFG mong muốn tạo cầu nối đưa chuẩn mực đào tạo kỹ thuật - công nghệ châu Âu gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động Việt Nam”, ông Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn OFG và Đại học Bách Khoa Bucharest không chỉ mở ra triển vọng phát triển Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam - Romania, mà còn đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng hợp tác quốc tế của OFG.

Thông qua việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp với nền tảng tri thức và kinh nghiệm đào tạo quốc tế, hai bên hướng tới đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng mục tiêu nâng cao năng lực khoa học công nghệ và hội nhập của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.