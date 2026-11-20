(VTC News) -

Bên cạnh ý nghĩa tri ân thường niên được tổ chức hai lần mỗi năm, sự kiện lần này còn đánh dấu cột mốc 7 năm thương hiệu Nhật Bản đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Sức hút lớn nhất của tuần lễ năm nay đến từ loạt sản phẩm LifeWear biểu tượng lần đầu được áp dụng mức giá ưu đãi trong mùa Thu/Đông. Nổi bật là Heattech Ultra Warm Áo thun giữ nhiệt và Áo khoác giả lông cừu kéo khóa đồng giảm từ 599.000 đồng còn 499.000 đồng, Pufftech Áo Parka chần bông được ưu đãi còn 1.499.000 đồng và Quần dài ống cong Barrel vải Jersey​ chỉ còn 599.000 đồng.

Không khí ngày mở màn càng thêm sôi động với chuỗi quà tặng giới hạn chỉ có trong dịp này. Cụ thể, từ ngày 20 - 22/11, hóa đơn từ 1.699.000 đồng sẽ được tặng một túi tote phiên bản đặc biệt.

Chỉ trong ngày 20/11, 100 khách hàng đến cửa hàng sớm nhất và 100 đơn hàng trực tuyến đầu tiên sẽ nhận được huy hiệu cài áo logo UNIQLO; tương tự, 100 khách hàng đầu tiên mua sắm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) sẽ nhận được nam châm phiên bản UTme! mang dấu ấn bản sắc địa phương.

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, UNIQLO cũng tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng tài trợ 1,7 tỷ đồng xây mới điểm trường bản Cơn Vin thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa). Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2027, điểm trường mới sẽ mang đến môi trường học tập và giảng dạy an toàn, kiên cố hơn cho 26 học sinh và 04 giáo viên tại địa phương.

Xem thêm thông tin về Tuần lễ cảm ơn tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/special-feature/kanshasai ĐÂY