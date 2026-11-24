(VTC News) -

Tiết học AI tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong một tiết học về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM), học sinh lớp 2 hào hứng tìm hiểu về ngôi nhà thông minh, cách các thiết bị có thể hoạt động theo yêu cầu bằng giọng nói. Những kiến thức tưởng chừng phức tạp được giáo viên chuyển tải bằng hình thức trực quan, gần gũi với lứa tuổi, giúp các em bước đầu nhận diện vai trò của AI trong đời sống.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ mới, hoạt động này còn đặt ra yêu cầu quan trọng với nhà trường là làm sao để trẻ tiếp cận AI đúng cách, biết sử dụng công nghệ an toàn mà không phụ thuộc, hoặc bị cuốn vào những nội dung thiếu lành mạnh trên môi trường số.

Bài học AI bắt đầu từ những trải nghiệm gần gũi

Cô Trần Thị Bích Vy, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, với học sinh lớp 2, nội dung về AI được thiết kế phù hợp đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp thu của các em.

Trong tiết học, học sinh được di chuyển đến phòng chức năng, nơi giáo viên hướng dẫn những kiến thức ban đầu về AI, cách thức hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ này vào cuộc sống. Đây mới là bước đầu để các em tìm hiểu, khám phá, qua đó góp phần hình thành năng lực số cho học sinh trong tương lai.

Tiết học AI tại Trường Tiểu học Nguyễn Bình khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thay vì tiếp cận những kiến thức chuyên sâu, học sinh tiểu học được làm quen với AI thông qua các hình thức tổ chức học tập đơn giản, gần gũi. Mục tiêu là giúp các em nhận biết AI hiện diện trong cuộc sống thế nào. Khi lên các cấp học cao hơn, nội dung và phương pháp tổ chức sẽ được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức.

“Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, việc cho trẻ tiếp cận AI từ sớm là cần thiết, nhưng phải có sự định hướng của nhà trường và gia đình. AI không thể thay thế tư duy con người mà chỉ là công cụ hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực”, cô Vy cho biết.

Đặc biệt, phụ huynh cần quan tâm, giám sát nội dung trẻ tiếp cận khi sử dụng AI và các thiết bị công nghệ tại nhà, đồng thời hướng dẫn con nhận biết những điều nên và không nên thực hiện. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp trẻ sử dụng công nghệ đúng cách, tránh sa đà vào những nội dung không phù hợp.

Học sinh hứng thú trải nghiệm “Ngôi nhà thông minh”.

Những thay đổi trong cách tiếp cận công nghệ cũng được thể hiện qua sự hào hứng của học sinh trong các tiết học. Em Lê Dương Hoàng Trí, học sinh lớp 2/3, cho biết nội dung khiến em thích thú nhất là tìm hiểu về ngôi nhà thông minh.

“Em được cô hướng dẫn tắt, mở các thiết bị trong ngôi nhà thông minh bằng giọng nói, em cảm thấy rất thích thú. Ở nhà thì ba mẹ chỉ cho em dùng điện thoại hoặc iPad vào buổi tối theo khung giờ nhất định và phải có ba mẹ ở bên”, Hoàng Trí cho biết.

Tuệ An cũng đặc biệt yêu thích bài học về ngôi nhà thông minh. Đây là nội dung em từng được tìm hiểu từ tuần trước. Tuệ An thích thú khi biết con người có thể sử dụng giọng nó để điều khiển nhiều thiết bị trong nhà như cửa, tivi và tủ lạnh.

Những trải nghiệm ban đầu này giúp học sinh hình dung rõ hơn về cách AI được ứng dụng trong đời sống. Từ những ví dụ gần gũi, các em từng bước nhận biết công nghệ, hiểu khả năng hỗ trợ của AI và hình thành sự tò mò, hứng thú khám phá.

Không cấm trẻ tiếp cận, quan trọng là định hướng

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, việc đưa AI vào giảng dạy được xây dựng theo hướng giáo viên giữ vai trò trung tâm, làm chủ công nghệ và hướng dẫn học sinh sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng việc trẻ tiếp xúc với điện thoại và các thiết bị điện tử thông minh ít nhiều có thể dẫn đến những tác động không tích cực nếu không được kiểm soát.

Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay, không thể đặt vấn đề cấm trẻ tiếp cận hoàn toàn. Thay vào đó, nhiệm vụ của nhà trường là đưa công nghệ vào giáo dục với định hướng rõ ràng.

Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng AI.

Việc triển khai AI được đặt trong định hướng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với yêu cầu mỗi khối lớp có ít nhất 12 tiết học về AI trong một năm học. Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng phương pháp tiếp cận phù hợp với từng độ tuổi, dựa trên khung năng lực số và năng lực AI từ bậc tiểu học đến các cấp học cao hơn.

“Một trong những nguyên tắc quan trọng là giáo viên phải làm chủ AI, bởi công nghệ này không thể thay thế con người. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp giáo viên phát triển ý tưởng, thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Vì vậy, trước khi hướng dẫn học sinh, đội ngũ giáo viên cần được định hướng, bồi dưỡng để hiểu đúng về AI, biết cách sử dụng công cụ này thay vì phụ thuộc vào nó”, cô Chi cho biết.

Cô Chi nhấn mạnh, khi đưa AI vào giảng dạy, nhà trường không chỉ hướng đến việc giúp học sinh biết sử dụng công nghệ mà còn phải hình thành nhận thức về môi trường số an toàn, cách ứng xử thông minh và có trách nhiệm. Mục tiêu xa hơn là giúp các em trở thành những công dân số có khả năng làm chủ công nghệ.

Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm đưa AI vào lớp học qua nhiều hình thức.

Để thực hiện, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai AI thông qua hai hình thức. Thứ nhất, giáo viên lồng ghép nội dung phù hợp vào các hoạt động giáo dục tăng cường và tiết học chính khóa. Đây không phải nhiệm vụ riêng của giáo viên Tin học mà có sự tham gia của tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy, từ giáo viên chủ nhiệm đến giáo viên tiếng Anh và các giáo viên bộ môn.

Thông qua việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, mỗi giáo viên có thể lồng ghép kiến thức về AI linh hoạt, vừa tạo hứng thú cho học sinh, vừa nâng cao hiệu quả bài học.

Thứ hai, nhà trường tổ chức mô hình câu lạc bộ theo nhu cầu người học. Đây là hình thức tự nguyện dành cho những học sinh có sở thích, hứng thú hoặc năng khiếu với trí tuệ nhân tạo. Phụ huynh có thể căn cứ vào nhu cầu, khả năng của con để đăng ký tham gia, qua đó tăng cường sự đồng thuận và phối hợp giữa gia đình với nhà trường.

Về công tác chuẩn bị đội ngũ, 100% giáo viên của trường tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của ngành giáo dục TP.HCM. Ngoài ra, nhà trường khuyến khích giáo viên chủ động nghiên cứu, tự học và tham gia các khóa bồi dưỡng về công nghệ.

Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được tiếp tục chia sẻ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt tổ khối và các chuyên đề cấp trường.

“Trước tốc độ phát triển nhanh chóng của xã hội và công nghệ, giáo viên không thể đứng yên mà cần liên tục học hỏi, đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay”, cô Chi nói.