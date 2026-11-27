(VTC News) -

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố kết quả vòng chung khảo xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026. Theo đó, Hội đồng chung khảo lựa chọn 58 công trình để trao giải, trong đó 10 giải Nhất. Trường Đại học FPT có 4 công trình đạt giải Nhất và một công trình đạt giải Nhì. Đây là đơn vị có số lượng giải Nhất nhiều nhất trong danh sách được công bố

4 công trình đạt giải Nhất của giảng viên Trường Đại học FPT gồm: “When does a perturbation of the equations preserve the normal cone” của Phạm Hùng Quý và đồng tác giả Ngô Việt Trung; “Quillen cohomology of enriched operads” của Hoàng Mạnh Trường; “Equivariant lattice bases” của Lê Văn Đính và đồng tác giả Tim Römer; “The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality in dimension n” của Nguyễn Văn Hoàng.

Đại học FPT giành 4 giải Nhất Toán học xuất sắc 2026.

Ở giải Nhì, công trình “Lipschitz continuity of Lipschitz-Killing curvature densities at infinity” của Nguyễn Xuân Việt Nhân và đồng tác giả Đinh Sĩ Tiệp được Hội đồng lựa chọn trao giải.

Ngoài Trường Đại học FPT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 2 giải Nhất. Các đơn vị gồm Trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Đà Lạt mỗi đơn vị có một giải Nhất.

Các công trình được trao giải thuộc nhiều hướng nghiên cứu khác nhau của Toán học hiện đại, tập trung vào những vấn đề như tính ổn định của hệ phương trình, cấu trúc đại số, hình học và các bất đẳng thức toán học. Đây là những nghiên cứu có ý nghĩa đối với sự phát triển của Toán học cơ bản, đồng thời tạo nền tảng lý thuyết cho một số lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 nằm trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần, nhằm ghi nhận và khuyến khích các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học trong lĩnh vực Toán học và Thống kê. Đối tượng tham gia gồm giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các công trình trải qua hai vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo. Những tiêu chí chính được xem xét gồm giá trị khoa học, công nghệ, đóng góp mới về tri thức, khả năng mở ra hướng nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng. Bên cạnh đó, chất lượng công bố cũng là yêu cầu quan trọng, với các công trình được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science (WoS), xếp hạng Q1 hoặc Q2.

Kết quả tại giải thưởng năm nay cho thấy sự tham gia của đội ngũ giảng viên Trường Đại học FPT trong hoạt động nghiên cứu Toán học, đặc biệt ở các công trình được công bố trên những tạp chí khoa học quốc tế.