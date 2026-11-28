(VTC News) -

Ngày 27/11, Thanh tra TP.HCM ban hành Giấy mời số 2985/GM-TTTP-P7, mời đại diện các hộ dân khiếu kiện tại dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (tên thương mại Roxana Plaza, phường Bình Hòa) đến dự buổi làm việc liên quan những khiếu kiện tại dự án này.

Buổi làm việc của đoàn thanh tra theo Quyết định số 915/QĐ-TTCP ngày 14/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ, dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 30/11 tại Trụ sở Tiếp công dân TP.HCM.

Thanh tra TP.HCM đề nghị đại diện các hộ dân có mặt đúng thời gian, địa điểm, mang theo giấy mời, giấy tờ tùy thân và các tài liệu liên quan đến vụ việc (nếu có).

Dự án Roxana Plaza, toạ lạc tại Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM. (Ảnh: Thy Huệ)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những vướng mắc tại chung cư Roxana Plaza kéo dài nhiều năm, hơn 1.000 hợp đồng mua bán căn hộ đã được ký nhưng khách hàng vẫn chưa được nhận nhà.

Như Báo Điện tử VTC News đã phản ánh, dự án Roxana Plaza nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, được triển khai từ năm 2017, do Công ty Tường Phong làm chủ đầu tư. Trong quá trình phát triển dự án, Công ty Naviland đã ký 1.082 hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, còn Công ty Viethome tham gia phân phối.

Không chỉ mòn mỏi chờ nhận nhà, nhiều khách hàng bị đề nghị ký lại hợp đồng với mức giá 32-40 triệu đồng/m², gấp nhiều lần so với giá mua ban đầu khoảng 20-21 triệu đồng/m².

Trước đó, Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty Tường Phong tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ do Naviland ký với khách hàng, đồng thời có trách nhiệm hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Ngày 9/10/2026, UBND TP.HCM ban hành Thông báo số 590/TB-UBND về việc chấm dứt xem xét, xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan dự án Roxana Plaza tại các cơ quan hành chính, do xác định tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Sau nhiều năm khiếu kiện, buổi làm việc ngày 30/11 với đoàn thanh tra là diễn biến mới đối với những khách hàng đang chờ nhận nhà tại Roxana Plaza. (Ảnh: Thy Huệ)

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 30/10, đại biểu Trần Thành Trọng tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại Roxana Plaza, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Trả lời đại biểu, lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra. Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ của chủ đầu tư đến thời điểm đó vẫn chưa được chấp thuận.

Sau nhiều năm khiếu kiện, buổi làm việc ngày 30/11 với đoàn thanh tra là diễn biến mới đối với những khách hàng đang chờ nhận nhà tại Roxana Plaza.