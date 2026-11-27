Tổng giám đốc Viethome Nguyễn Anh Đào phản đối việc tăng giá căn hộ, cho rằng nguồn tiền còn phải thu theo các hợp đồng đã ký có thể đáp ứng chi phí hoàn thiện dự án. Phương án tài chính này hiện chưa được kiểm chứng độc lập.