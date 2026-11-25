(VTC News) -

Sau gần 10 năm chờ đợi, hàng nghìn người mua căn hộ Roxana Plaza (phường Bình Hòa, TP.HCM) vẫn chưa được nhận nhà, nay lại đối diện đề nghị ký hợp đồng với giá gần gấp đôi.

Trước những tranh cãi về phương án này, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Anh Đào, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome - đơn vị tham gia phân phối, đồng thời là cổ đông của Naviland - doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán với khách hàng Roxana Plaza cho rằng, chủ đầu tư Tường Phong phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng.

Phản đối tăng giá

Theo ông Nguyễn Anh Đào, việc khách hàng Roxana Plaza được đề nghị ký lại hợp đồng với giá 36-40 triệu đồng/m² đang đặt ra vấn đề về quyền lợi của những người đã bỏ tiền mua nhà từ nhiều năm trước.

Việc viện dẫn giá vật liệu xây dựng tăng và những tranh chấp về dòng tiền giữa các doanh nghiệp không thể là căn cứ để yêu cầu khách hàng thanh toán thêm ngoài hợp đồng.

Dự án Roxana Plaza, toạ lạc tại Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM. (Ảnh: Thy Huệ)

“Tôi phản đối việc lấy khoản tiền bổ sung làm điều kiện để giao nhà”, ông Đào nói.

Ông Đào dẫn Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương trước đây, Tường Phong được xác định là chủ đầu tư dự án và có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ do Naviland ký với khách hàng; Văn bản số 4317/SXD-TTrXD ngày 22/12/2021 và Báo cáo số 2764/SXD-TTrXD ngày 28/8/2024 của Sở Xây dựng Bình Dương trước đây, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã ký.

Trên cơ sở đó, ông Đào cho rằng Tường Phong không có căn cứ để đơn phương tăng giá bán căn hộ đối với khách hàng đã ký hợp đồng với Naviland.

Đáng chú ý, Tổng giám đốc Viethome còn đưa ra phương án tài chính nhằm chứng minh dự án có khả năng tiếp tục triển khai mà không cần yêu cầu người mua nhà ký lại hợp đồng với giá mới.

Theo đó, tổng giá trị hợp đồng của 1.080 căn hộ khoảng 1.308 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thu khoảng 765,5 tỷ đồng và còn khoảng 542,5 tỷ đồng chưa thu theo các hợp đồng.

Ngoài ra, dự án còn 81 sản phẩm chưa bán, tương ứng khoảng 8.600 m² sàn, gồm căn góc, penthouse và shophouse. Ông Đào cho rằng nếu đủ điều kiện kinh doanh, số sản phẩm này có thể tạo thêm nguồn thu đáng kể.

Trong khi đó, theo ước tính của các nhà thầu, chi phí thi công phần còn lại của dự án khoảng 480 tỷ đồng.

Từ những số liệu trên, ông Đào cho rằng nguồn tiền còn phải thu theo hợp đồng cũ có thể đáp ứng chi phí hoàn thiện công trình, chưa kể nguồn thu tiềm năng từ những sản phẩm chưa bán.

Yêu cầu giữ nguyên hợp đồng đã ký với khách hàng

Trong Thông báo số 102/2026/TP-TB ngày 6/11/2026, Tường Phong khẳng định là chủ đầu tư hợp pháp của Roxana Plaza. Doanh nghiệp cho rằng việc Naviland tham gia hợp tác, ký giao dịch với khách hàng không đồng nghĩa Naviland trở thành chủ đầu tư hoặc có quyền tự quyết định các vấn đề liên quan đến sản phẩm của dự án.

Nhiều khách hàng đã đóng 90% giá trị căn hộ. (Ảnh: Thy Huệ)

Theo Tường Phong, doanh nghiệp không trao quyền cho Naviland hoặc đơn vị môi giới Viethome tự quyết định giá bán, thời hạn giao nhà, tiêu chuẩn hoàn thiện hay các điều kiện hợp đồng ngoài phạm vi ủy quyền hợp lệ.

Tường Phong cũng viện dẫn biên bản thanh lý hợp đồng ngày 25/8/2017, cho rằng hợp đồng chuyển nhượng dự án đã chấm dứt hiệu lực và quyền đại diện phát sinh từ hợp đồng này không còn cơ sở để tiếp tục thực hiện nếu không có ủy quyền độc lập, hợp lệ.

Phản bác quan điểm trên, ông Đào cho biết ngày 7/4/2017, ông và Tường Phong ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để phát triển dự án. Trong đó, Tường Phong phụ trách pháp lý, thiết kế, xây dựng; còn ông góp vốn, tổ chức kinh doanh và huy động vốn.

Sau đó, hai bên thống nhất lựa chọn Naviland để nhận chuyển nhượng và phát triển dự án. Tường Phong nắm 51% cổ phần Naviland, ông Đào đứng tên 48%.

Ông Đào khẳng định phía Tường Phong trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Naviland thông qua ông Lầu Nam Tường - nguyên Chủ tịch và đại diện theo pháp luật của Công ty Tường Phong, và những người được phân công.

Đặc biệt, ông Lầu Nam Tường đã trực tiếp duyệt, ký nháy từng trang hợp đồng mua bán căn hộ mẫu giữa Naviland với khách hàng, đồng thời tham gia ký Phụ lục số 04 ngày 20/10/2020 liên quan đến bảng giá.

TGĐ Viethome cho rằng Tường Phong phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng. (Ảnh: Thy Huệ)

Một nội dung khác được hai bên đề cập là dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo ông Đào, Naviland đã thu khoảng 765 tỷ đồng từ khách hàng, trong đó chuyển cho Tường Phong khoảng 90 tỷ đồng, thanh toán cho Công ty Cổ phần KHC Group khoảng 450 tỷ đồng theo hợp đồng thi công và thanh toán cho Viethome khoảng 164 tỷ đồng phí môi giới.

Ông khẳng định khoản phí môi giới được thanh toán theo hợp đồng phân phối, thông qua chuyển khoản và cấn trừ theo bảng kê.

Về nguyên nhân dự án đình trệ, ông Đào cho rằng vấn đề bắt nguồn từ việc các nhà thầu phụ chưa được thanh toán đầy đủ, dẫn đến ngừng thi công từ cuối năm 2020.

Ông cho biết Naviland đã chuyển khoảng 450 tỷ đồng cho KHC Group, nhưng chưa xác định được số tiền đơn vị này và nhà thầu tiếp theo đã thanh toán cho các nhà thầu phụ.

“Đến nay, tôi chưa từng gửi văn bản đề nghị dừng dự án hay có hành động cản trở việc Tường Phong tiếp tục thi công và hoàn thành dự án. Nếu được tham gia thực hiện, tôi cam kết sẽ lập kế hoạch chi tiết cho các công việc còn lại và phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành dự án, bàn giao nhà cho khách hàng sớm nhất có thể”, ông Nguyễn Anh Đào nói.