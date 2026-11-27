(VTC News) -

Chiều 27/11, Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an (https://daugiatructuyen.gov.vn) ghi nhận kết quả đấu giá lô đất mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh - TP.HCM được đấu giá thành công, với hơn 1.771,8 tỷ đồng, tương đương hơn 353,7 triệu đồng/m².

Ba lô còn lại ghi nhận kết quả đấu giá không thành.

Lô đất 3-9 được đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, thời gian đấu giá từ 15h30-16h.

Chỉ duy nhất lo đất ký hiệu 3-9 diễn ra phiên đấu giá trong chiều 27/11.

Lô đất này rộng hơn 5.009 m², giá khởi điểm TP.HCM đưa ra là 1.744.891.734.000 đồng (hơn 1.744 tỷ đồng), tương đương khoảng 348,3 triệu đồng/m². Theo quy định, người tham gia đấu giá phải đặt cọc gần 349 tỷ đồng, bước trả giá 9 tỷ đồng, đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Như vậy, mức đấu giá thành công chỉ cao hơn giá khởi điểm 27 tỷ đồng, tương đương 3 bước giá.

Theo quy hoạch, khu đất được phát triển công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 305,7 tỷ đồng. Thành phố yêu cầu doanh nghiệp đấu giá phải đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 410,1 tỷ đồng.

Một chuyên gia bất động sản nhận định, với diện tích hơn 5.000 m² và diện tích sàn quy hoạch gần 20.000 m², chi phí đất trên mỗi m² sàn xây dựng của lô 3-9 được tính toán chỉ khoảng 87,3 triệu đồng, thấp hơn 17-37% so với 3 lô còn lại. Đây là lý do khiến lô đất này nhận sự quan tâm của nhà đầu tư.

Lô 1.K3.3.HH (lô 3-9) cũng là lô từng bị hủy kết quả đấu giá hồi năm 2021.

Ba lô đất Thủ Thiêm đấu giá không thành

Theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, trong ngày hôm nay, 27/11, quyền sử dụng 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh được tổ chức đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, với tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Tổng cộng 4 lô đất có diện tích hơn 30.000 m2. Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng.

Đây là đợt đấu giá được đặc biệt quan tâm sau đợt đấu giá đất Thủ Thiêm năm 2021 nhưng nhà đầu tư đã không thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính.

Chỉ 1 lô đất đấu giá thành công, 3 lô còn lại đấu giá không thành.

Các lô được đưa ra đấu giá đợt này cũng là các lô đất từng bị hủy kết quả đấu giá hồi năm 2021, với tổng giá trúng 37.346 tỷ đồng. Riêng lô 1.K3.5.HH (trước đây là 3 - 12) được trả 24.500 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD thời điểm đó). Nhưng sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá lần lượt bỏ cọc nên TP.HCM hủy kết quả và lên kế hoạch đấu giá lại.

Ghi nhận vào lúc 10h sáng cùng ngày, có 3 lô đất hiển thị kết quả đấu giá không thành. Lý do 3 lô đất này đấu giá bất thành vì không có người đăng ký tham gia. Thời gian tổ chức đấu giá lại sẽ chờ thông báo tiếp theo của TP.HCM.

Trong đó lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), dự kiến đấu giá lúc 10h-10h30 cùng ngày, với giá khởi điểm được đưa ra hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m². Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 526 tỷ đồng, phương thức là trả giá lên với mỗi bước giá là 13 tỷ đồng.

Lô 3-12 có diện tích lớn nhất, với gần 10.060 m², dự kiến đấu giá lúc 8h30-9h, với mức khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m².

Bước giá đấu lô đất này là 20 tỷ đồng. Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hàng loạt công trình trọng điểm đang đẩy nhanh xây dựng.

Riêng lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5), với diện tích 6.446 m², giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, tương đương 324,5 triệu đồng/ m², dự kiến đưa ra đấu giá từ 14 -14h30.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 418 tỷ đồng.

Phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá là 11 tỷ đồng.