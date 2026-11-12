Thái Nguyên tăng cường đưa công nghệ số vào hoạt động khám, chữa bệnh

(VTC News) -

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2026, ngành y tế tỉnh tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Theo báo cáo của Sở Y tế, 37/37 bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống này. Trong đó, 26 bệnh viện đã bỏ bệnh án giấy, chiếm 70,2%.

Dữ liệu y tế được quản lý bằng hồ sơ điện tử.

Cùng với đó, 100% bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh, lịch đặt khám trực tuyến, đơn thuốc điện tử và trả đơn thuốc qua ứng dụng.

Hệ thống kiosk thông minh cũng được triển khai tại tất cả các bệnh viện, hỗ trợ người bệnh đăng ký khám, lấy số thứ tự tự động, tra cứu thông tin và thanh toán viện phí, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm các thao tác trực tiếp và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thực hiện chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh, ngành y tế tập trung thu thập, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu từ các cơ sở y tế lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Tính đến tháng 11/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 1,697 triệu người dân, đạt 99,62% dân số. Trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế đã cập nhật gần 1,12 triệu lượt, đạt 64% số lượt người dân được khám sức khỏe. Tỷ lệ người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94%; tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 52,9%.

Cùng với đó, ngành y tế đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, 336/336 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID.

Tỷ lệ người dân Thái Nguyên được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94%.

Đặc biệt, ngành y tế triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tỷ lệ làm sạch đạt 91%. Công tác chuẩn hóa tập trung rà soát thông tin định danh, phát hiện dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp, bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.

Sở Y tế hiện quản lý 137 thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 5.051 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ trực tuyến chiếm 99,96%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 97,33%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của ngành vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; đường truyền Internet ở một số khu vực miền núi chưa ổn định. Dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm còn thiếu thống nhất; nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách và kinh phí đầu tư, duy trì hệ thống còn hạn chế.

Có thể thấy, chuyển đổi số đang từng bước đi vào thực chất trong hoạt động của ngành y tế Thái Nguyên. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.