Ăn ngô thay cơm có giảm cân?

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, người muốn giảm cân không nên thay thế hoàn toàn cơm bằng ngô. Thay vào đó, cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng và kiểm soát tổng lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Nguyên tắc giảm cân là điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý, bảo đảm đủ ba nhóm chất sinh năng lượng gồm đạm, chất béo và bột đường, đồng thời duy trì vận động thể lực mỗi ngày. Người giảm cân cũng cần uống đủ nước, hạn chế ăn vặt, trừ trường hợp có chỉ định dinh dưỡng riêng từ bác sĩ.

Ngô (hay còn gọi là bắp) là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin C cùng nhiều khoáng chất. Nhờ hàm lượng chất xơ tương đối cao, ăn ngô có thể giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cơn đói và hạn chế nhu cầu ăn thêm giữa các bữa. Chất xơ còn kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón.

Ngô giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, tạo cảm giác no lâu. (Ảnh minh hoạ)

Về thành phần dinh dưỡng, một chén ngô hạt cung cấp khoảng 75,4 mcg folate, đáp ứng 24% nhu cầu vitamin B1 và 10% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Thực phẩm này còn chứa axit pantothenic, niacin, magie, kali, mangan và phốt pho. Một số vitamin và khoáng chất khác như vitamin A, E, K, canxi, kẽm, sắt, đồng cũng hiện diện trong ngô với hàm lượng thấp hơn.

Không chỉ cung cấp năng lượng và chất xơ, ngô còn chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các thành phần như lecithin, axit linoleic và vitamin E góp phần bảo vệ tế bào, trong khi axit béo không no có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu. Lượng chất xơ trong ngô cũng giúp điều hòa mỡ máu và duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, các sắc tố thực vật như carotenoid, lutein và zeaxanthin có tác dụng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Chất xơ còn giúp giảm táo bón, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề ở đường ruột.

Tuy nhiên, ngô không phù hợp với tất cả mọi người nếu ăn quá nhiều. Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý khẩu phần bởi ngô vẫn chứa lượng carbohydrate đáng kể, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Việc lựa chọn lượng ăn cần căn cứ vào chế độ kiểm soát đường huyết và tư vấn của nhân viên y tế.

Người có bệnh lý dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng nên thận trọng. Hàm lượng chất xơ cao có thể khiến một số người bị đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu khi ăn nhiều. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có chức năng tiêu hóa kém nên điều chỉnh lượng ngô phù hợp với khả năng dung nạp.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng một bắp ngô, không nên lạm dụng thực phẩm này với mục đích giảm cân. Quan trọng hơn, ngô chỉ nên là một phần trong chế độ ăn cân đối, không phải thực phẩm có thể thay thế hoàn toàn các nguồn tinh bột và dinh dưỡng khác.