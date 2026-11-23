(VTC News) -

Điêu Thuyền là mỹ nhân nổi tiếng trong tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”, gắn liền với kế sách khiến Đổng Trác và Lã Bố từ chỗ cha con kết nghĩa trở thành kẻ thù.

Kế hạ Đổng Trác trong “Tam quốc diễn nghĩa”

Trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, Điêu Thuyền là nhân vật giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch lật đổ Đổng Trác. Điêu Thuyền được miêu tả là người con gái có nhan sắc tuyệt trần, thông minh, khéo léo và có tài ca múa.

Tạo hình nhân vật Điêu Thuyền trong bộ phim truyền hình Tân Tam Quốc (2010). (Ảnh: Sohu)

Điêu Thuyền được Tư đồ Vương Doãn nhận làm con nuôi. Khi chứng kiến Đổng Trác ngày càng lộng quyền, thao túng triều đình nhà Hán, Vương Doãn tìm cách loại bỏ vị quyền thần này nhưng gặp trở ngại lớn vì Đổng Trác có đội quân hùng mạnh cùng sự bảo vệ của Lã Bố.

Lã Bố vốn là một võ tướng nổi tiếng dũng mãnh, được Đổng Trác nhận làm con nuôi. Sự kết hợp giữa quyền lực của Đổng Trác và sức mạnh quân sự của Lã Bố khiến việc đối đầu trực tiếp với họ trở nên vô cùng khó khăn.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, Điêu Thuyền khiến Lã Bố say mê ngay từ lần đầu gặp mặt.

Biết được tình cảm của Lã Bố dành cho Điêu Thuyền, Vương Doãn, với tham vọng khôi phục nhà Hán, quyết định sử dụng mỹ nhân kế nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đổng Trác và người con nuôi Lã Bố.

Tạo hình nhân vật Lã Bố trong bộ phim truyền hình Tân Tam Quốc (2010). (Ảnh: Sohu)

Theo Tam quốc diễn nghĩa, kế hoạch của Vương Doãn được thực hiện qua nhiều bước liên tiếp, thường được gọi là liên hoàn kế.

Trước tiên, Vương Doãn bí mật hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố. Sau đó, Vương Doãn lại đưa Điêu Thuyền vào phủ Đổng Trác làm thiếp. Sau khi trở thành người của Đổng Trác, Điêu Thuyền vẫn tìm cách thể hiện tình cảm với Lữ Bố, đồng thời khéo léo gây mâu thuẫn giữa hai người.

Những hành động này khiến mối quan hệ vốn đã tồn tại nhiều bất đồng giữa Đổng Trác và Lã Bố ngày càng rạn nứt. Cuối cùng, vì muốn giành lại Điêu Thuyền, Lã Bố ra tay giết chết người từng được xem như cha nuôi của mình.

Như vậy, người chủ động xây dựng kế hoạch khiến Đổng Trác và Lã Bố trở mặt là Vương Doãn, còn Điêu Thuyền là người trực tiếp thực hiện vai trò mỹ nhân trong liên hoàn kế.

Tạo hình nhân vật Vương Doãn trong bộ phim truyền hình Tân Tam Quốc (2010). (Ảnh: Sohu)

Vương Doãn có thực sự dùng Điêu Thuyền để trừ Đổng Trác?

Theo Sohu, tình tiết trên được xây dựng khá hấp dẫn, khiến nhiều người cho rằng Vương Doãn đã dùng mỹ nhân kế để khiến Đổng Trác và Lã Bố trở mặt. Tuy nhiên, câu chuyện trong tiểu thuyết không hoàn toàn phản ánh sự thật lịch sử. Điêu Thuyền không phải nhân vật được xác nhận trong chính sử, do đó, không thể khẳng định Vương Doãn từng sử dụng Điêu Thuyền để thực hiện kế hoạch trừ khử Đổng Trác.

Xét theo sử liệu, cái chết của Đổng Trác thực sự có liên quan đến Vương Doãn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng một mỹ nhân để chia rẽ hai người, Vương Doãn chỉ lợi dụng sự ngờ vực lẫn nhau giữa Đông Trác và Lã Bố.

Tạo hình nhân vật Đổng Trác trong bộ phim truyền hình Tân Tam Quốc (2010). (Ảnh: Sohu)

Theo ghi chép lịch sử, ban đầu, Đổng Trác và Lã Bố có mối quan hệ khá thân thiết. Đổng Trác coi Lã Bố như con nuôi. Tuy nhiên, giữa hai người không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, Đổng Trác vốn nổi tiếng nóng nảy, hành xử tùy tiện, không ít lần khiến Lã Bố bất mãn.

Sở dĩ Lã Bố tin theo lời Vương Doãn và cuối cùng tự tay giết Đổng Trác là vì Lã Bố lo sợ Đổng Trác sẽ hãm hại mình. Lã Bố lén lút tư tình với tỳ nữ của Đổng Trác; nếu chuyện này bị Đổng Trác - kẻ vốn có tính hay đố kỵ, nhỏ nhen - biết được, chắc chắn sẽ không tha cho Lã Bố.

Thêm nữa, trước đây, Lã Bố đã xúc phạm Đổng Trác vì một chuyện nhỏ nhặt, và bị Đổng Trác ném giáo vào người. Mặc dù Lã Bố đủ nhanh nhẹn để né được cây giáo nhưng vẫn để lại một vết rạn nứt khó lòng hàn gắn. Sau này, khi Vương Doãn dùng kế ly gián với Lã Bố, Vương Doãn nói rằng: “Khi đã ném giáo, làm sao còn tình cha còn được nữa?”.

Lời nói này thực chất khơi gợi sự uất ức chất chứa trong lòng Lã Bố, cuối cùng dẫn đến việc Lã Bố tự tay giết chết Đổng Trác.