(VTC News) -

Ngày nay, sữa chua là loại thực phẩm quen thuộc trong tủ lạnh của mỗi gia đình. Thế nhưng, ít ai biết món ăn ngon này có lịch sử hàng nghìn năm tại Trung Quốc.

Khoảng năm 120 trước Công nguyên, người dân Trung Quốc đã biết chế biến một loại thực phẩm từ sữa có tên milik. Món này có cách làm tương tự aarul, món sữa đông khô của người Mông Cổ vẫn còn được sử dụng đến ngày nay.

Milik được làm từ sữa lên men rồi phơi khô, có thể bảo quản trong nhiều năm. Nhờ vậy, đây từng là nguồn cung cấp protein quan trọng cho người dân miền Bắc Trung Quốc, nơi có mùa đông khắc nghiệt và việc tìm kiếm thực phẩm tươi không dễ dàng.

“Chúng cứng đến mức phải nghiền nhỏ trước khi sử dụng. Người dân làm như vậy để bảo quản sữa được lâu hơn. Món ăn này hiện vẫn khá phổ biến ở Trung Á và Tân Cương, nhưng người Trung Quốc đã chế biến nó từ thời Trung đại”, Miranda Brown, Giáo sư Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Michigan, cho biết.

Theo vị chuyên gia, món ăn có thể xuất hiện do điều kiện khí hậu ở Trung Quốc thay đổi. Khi các vùng phía Bắc dần trở thành đồng cỏ chăn nuôi gia súc, việc trồng lúa gặp nhiều khó khăn hơn. Người dân vì thế phải tìm cách tận dụng nguồn sữa dồi dào vào mùa hè để có thực phẩm sử dụng trong những tháng mùa đông.

“Mục đích là giúp nguồn thực phẩm dự trữ có thể sử dụng lâu dài. Người dân rất chú trọng việc tận dụng lượng sữa dư thừa vào mùa hè, chế biến thành thực phẩm có thể bảo quản và sử dụng quanh năm”, bà giải thích.

Milik - món sữa lên men phơi khô - xuất hiện ở Trung Quốc từ hơn 2.000 năm trước.

Vị chuyên gia cũng mô tả quy trình làm món này. Đầu tiên, người dân trộn sữa đã lên men với nước suối, sau đó đun trong một chiếc nồi lớn ngoài trời cho đến khi hỗn hợp cô đặc. Phần sữa tiếp tục được lọc qua vải, treo lên cho ráo và khô dần, tạo thành một khối đặc giống đất sét.

Người dân dùng tay nặn hỗn hợp thành những viên nhỏ, đem phơi dưới nắng rồi cất giữ để ăn trong mùa đông. Milik dần biến mất khi dân số Trung Quốc tăng lên và nhiều cộng đồng di chuyển về phía Nam. Khi nông nghiệp phát triển, nguồn lương thực từ cây trồng trở nên dồi dào và quan trọng hơn trong bữa ăn. Các loại lương thực và thực phẩm khác dần thay thế vai trò của milik trong khẩu phần ăn.

Bên cạnh đó, một bức tranh tường có niên đại từ thời nhà Hán (202 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên) cho thấy người Trung Quốc thời xưa từng có cách ăn uống khác hẳn.

Bức tranh được tìm thấy trong lăng mộ Đả Hổ Đình tại thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mô tả một nhóm người ngồi trên sàn nhà, trước mặt mỗi người là một phần thức ăn được bày riêng.

Theo bà Miranda Brown, nếu tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, có thể thấy người Trung Quốc từng có cách ăn uống khá giống người Nhật Bản hiện nay: mỗi người có chỗ ngồi và phần thức ăn riêng, thay vì cùng dùng chung các món đặt giữa bàn.

“Tôi cho rằng cách ăn uống khi đó còn phụ thuộc vào địa vị xã hội. Mỗi người có thể có cách dùng bữa khác nhau”, bà nhận định.

Một số nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết rằng việc chia thức ăn thành từng suất riêng có thể nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với khách hoặc phân biệt tầng lớp quý tộc với những người thuộc tầng lớp thấp hơn.

Tập quán ăn chung được cho là phát triển mạnh hơn trong những giai đoạn lịch sử đầy biến động, đặc biệt là thời Thập lục quốc (304 - 439). Những biến động xã hội khiến các quy tắc phân biệt tầng lớp trong sinh hoạt dần nới lỏng. Cùng với đó, các cuộc di cư đưa nhiều tập quán sinh hoạt từ những vùng khác nhau đến gần nhau, tạo điều kiện để chúng hòa trộn.