Tây Ninh: Tối ưu chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập toàn cầu

(VTC News) -

Giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết “Đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Theo đó, tỉnh tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cắt giảm thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành. (Ảnh: Thanh Loan)

Tây Ninh cũng chú trọng đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong quý III/2026, tỉnh tổ chức bốn hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, có 560 đại biểu tham dự và 57 doanh nghiệp đưa ra 90 ý kiến.

Các kiến nghị xoay quanh lao động, thuế, giao thông, hải quan, bảo hiểm cùng nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý kiến nghị phải kịp thời, công khai, đúng thẩm quyền và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, khẳng định tỉnh sẽ đẩy nhanh việc đơn giản hóa thủ tục, công khai kết quả xử lý kiến nghị và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Người đứng đầu các cơ quan phải chịu trách nhiệm về hiệu quả cải cách hành chính của đơn vị mình.

Gỡ vướng xuất xứ hàng hoá, mở cơ hội xuất khẩu

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thị trường chú trọng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, ngày 27/10, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn về quy tắc xuất xứ hàng hóa và cách tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Chương trình được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn nghiệp vụ cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và cách chứng minh xuất xứ sản phẩm,

Lớp tập huấn thu hút 200 đại biểu từ các hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu được hướng dẫn cách lập và quản lý hồ sơ, xác định tiêu chí xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, chuẩn bị chứng từ theo quy định.

Buổi tập huấn tập trung vào những sai sót thường gặp khi đề nghị cấp C/O, đồng thời giải đáp các vướng mắc doanh nghiệp gặp phải khi làm thủ tục.

Quy tắc xuất xứ là điều kiện quan trọng để hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA. Tùy hiệp định và mặt hàng, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí tương ứng và cung cấp chứng từ theo quy định.

Quyền Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực III, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Trần Ngọc Bình chia sẻ nội dung tập huấn. (Ảnh: Tây Ninh Online)

Tiến bước trên hành trình thương mại toàn cầu

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Tây Ninh đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng thị trường và tăng đơn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng, ngành Công thương tỉnh đang triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Mục tiêu là vừa quảng bá vừa tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương.

Qua đó, Sở hỗ trợ 540 doanh nghiệp tham gia 57 hội chợ, triển lãm, và sự kiện kết nối giao thương. Có 22 sự kiện sử dụng ngân sách nhà nước, thu hút 438 doanh nghiệp tham gia; 35 sự kiện không dùng ngân sách, thu hút 102 doanh nghiệp.

Các chương trình hướng đến đa dạng hóa thị trường, từ sự kiện trong nước đến kết nối với đối tác quốc tế. Riêng tháng 10/2026, tỉnh hỗ trợ 30 doanh nghiệp dự Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 và Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung tại tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại. (Ảnh: Thanh Loan)

Ngoài ra, doanh nghiệp Tây Ninh được hỗ trợ dự Hội chợ Mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan tại tỉnh An Giang. Ngày 19/10 vừa qua, 10 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương và trưng bày sản phẩm tại tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long - Hồng Kông” ở TP.HCM.

Bà Châu Thị Lệ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh khẳng định Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử, kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sở cũng theo dõi kết quả sau mỗi chương trình để doanh nghiệp duy trì quan hệ với đối tác.

Những giải pháp thiết thực trên đang được ngành Công thương tỉnh Tây Ninh triển khai quyết liệt, góp phần giảm chi phí và giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất.