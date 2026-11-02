TP.HCM chốt giá đất và 3.790 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm hơn 18.200 tỷ đồng

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng, để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - phường An Khánh, bao gồm 3.790 căn hộ chung cư.

5 lô đất được phê duyệt giá để đấu giá gồm lô 1.K7.9.HH (trước đây là R1), lô 1.K7.5.HH (trước đây là R2), lô 1.K7.6.HH (trước đây là R3), lô 1.K7.8.HH (trước đây là R4) và lô 1.K7.7.HH (trước đây là R5), thuộc Khu tái định cư Bình Khánh.

Tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng.

TP.HCM chốt giá đất và 3.790 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm hơn 18.253 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích khoảng 7,88 ha (78.822,7m²) đất chung cư hỗn hợp cao tầng.

Giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư.

Giá trị phân bổ hạ tầng hơn 576,9 tỷ đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Vào đầu tháng 10, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất này.

Theo phương án, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến ngay quý cuối năm.

Trong quý cuối năm 2026, nhiều lô đất vàng tại Thủ Thiêm cũng được đưa ra đấu giá.

Trước khi đưa ra đấu giá lần này, 3.790 căn hộ thuộc 5 lô đất ở Khu tái định cư Bình Khánh - Thủ Thiêm đã trải qua 4 lần đấu giá nhưng không thành công. Lý do được các chuyên gia bất động sản nhận định là quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia.

Ngoài ra, giá khởi điểm các lần đưa ra đấu giá quá cao.

Lần đầu, vào năm 2017, giá khởi điểm toàn bộ số căn hộ này là 8.800 tỷ đồng; lần 2 vào đầu năm 2018, mức giá khởi điểm là 9.100 tỷ đồng.

Các lần 3 và 4 năm 2021 và 2023 cũng khoảng 9.900 tỷ đồng; trong khi theo thời gian dự án xuống cấp, không thu hút được nhà đầu tư quan tâm.

Tháng 8/2025, UBND TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành 2 khối để tổ chức đấu giá. Trong đó 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5.

Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Sau khi TP.HCM phê duyệt phương án thay đổi công năng sang nhà ở thương mại, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã thể hiện sự quan tâm đến khu nhà này như Son Kim Land, Sunshine Group, Bcons…

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm - phường An Khánh được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi xây dựng hoàn thành khoảng 8.500 căn từ 2015 bằng vốn ngân sách, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại, nhằm thu hồi vốn Nhà nước.