Tàu cá bốc cháy trong đêm, ngư dân Quảng Ngãi thiệt hại tiền tỷ

Ngày 12/4, Đồn Biên phòng Bình Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) thông tin về vụ tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại vùng biển Phước Thiện.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 11/4, người dân địa phương phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 55376 TS, đang neo đậu tại bãi ngang vùng biển Phước Thiện, bốc cháy dữ dội nên trình báo chính quyền địa phương.

Tàu cá bốc cháy trong đêm. (Ảnh: M.Q)

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân khẩn trương phối hợp dập lửa và dùng thúng di chuyển, sơ tán tài sản trên tàu vào bờ.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió to nên đám cháy bùng phát mạnh, ngọn lửa lớn, gây khó khăn cho việc chữa cháy. Đến 23h55 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Được biết, tàu cá QNg 55376 TS có chiều dài 14,98m, công suất 450 CV, do ông Võ Thanh Phấn (trú thôn Phước Thiện 2, xã Vạn Tường) làm chủ; tàu cập bến neo đậu tại bãi ngang vùng biển Phước Thiện lúc 15h cùng ngày xảy ra vụ cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người; tài sản, trang bị, ngư cụ bị cháy, ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trưa 11/4, tại Đồng Tháp cũng xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu ven sông Cần Lộc ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Hỏa hoạn khiến toàn bộ cabin và mặt trên của chiếc tàu bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, Công an xã Gia Thuận đã tới hiện trường phối hợp với người dân chữa cháy. Sau khoảng 40 phút đám cháy được dập tắt. Thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.