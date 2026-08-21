Tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp: Phát hiện sớm, nâng cao cơ hội điều trị

(VTC News) -

Ưu điểm của tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp

Không giống chụp X-quang phổi thông thường, CT liều thấp sử dụng tia X với liều bức xạ thấp hơn so với CT ngực thông thường nhưng vẫn tạo ra hình ảnh cắt lớp có độ phân giải cao. Nhờ đó, bác sĩ có thể quan sát chi tiết nhu mô phổi, phát hiện các nốt phổi hoặc tổn thương nhỏ mà các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác có thể bỏ sót.

Phát hiện sớm ung thư phổi ngay khi chưa có triệu chứng

Ở giai đoạn đầu, ung thư phổi thường diễn tiến âm thầm không có triệu chứng. Chụp CT liều thấp có thể phát hiện các tổn thương phổi với kích thước nhỏ, tạo cơ hội chẩn đoán và điều trị ngay từ giai đoạn sớm, khi khối u còn khu trú và chưa di căn.

Hệ thống máy chụp CT hiện đại tại PhenikaaMec.

Phát hiện các nốt phổi kích thước nhỏ

Chụp CT liều thấp có khả năng phát hiện các nốt phổi chỉ vài milimet, bao gồm nốt đặc, nốt bán đặc và nốt kính mờ. Mặc dù phần lớn các nốt phổi là lành tính, nhưng một số có thể là tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn rất sớm.

Theo dõi hiệu quả các tổn thương phổi

Đối với những người đã phát hiện có nốt phổi hoặc các tổn thương nghi ngờ, CT liều thấp giúp đánh giá sự thay đổi về kích thước, hình thái và mật độ của tổn thương qua từng lần tái khám. Đây là cơ sở quan trọng để bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi hay chỉ định thêm các kỹ thuật chuyên sâu như PET/CT hoặc sinh thiết.

An toàn, nhanh chóng và ít xâm lấn

Tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp là phương pháp không xâm lấn, không gây đau và đa số trường hợp không cần tiêm thuốc cản quang. Thời gian chụp chỉ kéo dài vài phút.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều cần chụp CT liều thấp. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người có nguy cơ cao mắc bệnh lý về phổi như: Người hút thuốc lá lâu năm, mắc bệnh phổi mạn tính, tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, thường xuyên tiếp xúc môi trường độc hại.

Chủ động tầm soát ung thư phổi tại Bệnh viện Đại học Phenikaa

Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), người dân được tiếp cận mô hình tầm soát hiện đại, từ khâu đánh giá nguy cơ, thực hiện chẩn đoán hình ảnh đến tư vấn kết quả và xây dựng kế hoạch theo dõi lâu dài.

Hệ thống CT hiện đại, hỗ trợ phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm

PhenikaaMec được đầu tư hệ thống CT đa dãy thế hệ mới với khả năng tạo hình ảnh có độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện các nốt phổi kích thước nhỏ và những tổn thương nghi ngờ ngay từ giai đoạn sớm. Công nghệ tối ưu liều tia giúp giảm lượng bức xạ tiếp xúc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh phục vụ chẩn đoán.

Dịch vụ chụp CT được tích hợp trong nhiều gói khám sức khỏe tổng quát và gói tầm soát chuyên sâu, giúp khách hàng thuận tiện đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trong một lần thăm khám.

Đội ngũ chuyên gia phối hợp đa chuyên khoa

Hình ảnh CT được phân tích bởi đội ngũ bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng giàu kinh nghiệm, sẵn sàng phối hợp với các chuyên gia Ung bướu, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp cùng các chuyên khoa liên quan khi cần thiết. Mô hình hội chẩn đa chuyên khoa giúp đưa ra đánh giá chính xác, xây dựng hướng theo dõi hoặc điều trị cá thể hóa phù hợp đối với từng người bệnh.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đồng hành cùng người bệnh từ thăm khám, chụp CT, tư vấn kết quả và điều trị.

Quy trình tầm soát khoa học

Trước khi chụp CT, người bệnh được bác sĩ thăm khám, khai thác tiền sử hút thuốc, bệnh lý hô hấp, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ khác để chỉ định phương pháp phù hợp. Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn chi tiết, giải thích ý nghĩa của từng phát hiện và xây dựng kế hoạch theo dõi hoặc điều trị nếu cần.

Trong trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ, người bệnh có thể tiếp tục thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu ngay tại bệnh viện, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao hiệu quả điều trị.

Là bệnh viện đại học phát triển theo mô hình kết hợp khám chữa bệnh - đào tạo - nghiên cứu khoa học, PhenikaaMec không ngừng đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện thực hóa tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, đồng hành bảo vệ sức khỏe cho người dân.