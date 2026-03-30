Tài xế say xỉn, không bằng lái, bỏ chạy, bị khống chế sau 15 phút truy đuổi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 30/3, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp có dấu hiệu vi phạm khi lưu thông qua khu vực thôn Nà Bay, xã Văn Bàn.

Tài xế ô tô là Phan Văn Lịch (SN 1992), đi cùng một người khác, cùng trú tại địa phương. Khi gặp chốt kiểm tra của CSGT, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an xã Văn Bàn truy đuổi, đồng thời yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tăng ga bỏ chạy. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường liên thôn để né tránh lực lượng chức năng.

Sau khoảng 15 phút truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế, dừng được phương tiện tại khu vực thôn Giàng, xã Văn Bàn.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Lịch khai đã sử dụng rượu bia trước đó, đồng thời không có giấy phép lái xe và phương tiện đã hết hạn đăng kiểm.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của người này ở mức 0,404 mg/lít khí thở; test nhanh âm tính với ma túy.

Phan Văn Lịch tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Cơ quan chức năng xác định đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng với nhiều lỗi cùng lúc, đặc biệt là hành vi không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy khi gặp lực lượng kiểm tra. Việc điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn cao, không có giấy phép lái xe và xe không đảm bảo điều kiện kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ việc đang được lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.