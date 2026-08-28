Tài xế lái ô tô được khám những bệnh gì khi khám sức khỏe định kỳ?

(VTC News) -

Theo Công văn của Bộ Y tế về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đối với người hành nghề lái xe ô tô, nội dung khám sức khỏe thực hiện theo Thông tư số 36. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định riêng về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe đối với người lái xe và khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô.

Theo mẫu giấy khám sức khỏe người lái xe, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh, bệnh sử, trong đó tập trung vào những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện.

Người được khám được hỏi về việc có mắc bệnh hoặc từng bị thương trong 5 năm qua; bệnh thần kinh hoặc chấn thương đầu; tiểu đường hoặc tình trạng kiểm soát đường huyết.

Các vấn đề về tâm thần, bệnh mắt hoặc giảm thị lực, bệnh ở tai, giảm sức nghe hoặc rối loạn thăng bằng cũng được lưu ý.

Về tim mạch, người khám được khai thác tiền sử bệnh tim, nhồi máu cơ tim, các bệnh tim mạch khác, từng phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch hay mắc tăng huyết áp.

Bác sĩ cũng hỏi về khó thở, bệnh phổi, hen, khí phế thũng, viêm phế quản mạn tính; bệnh thận, tình trạng phải lọc máu; từng mất ý thức, rối loạn ý thức, ngất, chóng mặt, mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

Các bệnh tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ, ngừng thở khi ngủ, ngủ rũ ban ngày, ngáy to; tiền sử tai biến mạch máu não hoặc liệt cũng nằm trong nhóm vấn đề được khai thác.

Ngoài ra, cơ sở y tế còn hỏi về việc sử dụng rượu thường xuyên, liên tục và sử dụng ma túy, chất gây nghiện.

Tài xế lái ô tô được khám nhiều chuyên khoa khi khám sức khỏe định kỳ (Ảnh minh họa)

Khám nhiều chuyên khoa

Về lâm sàng, người lái xe được khám các chuyên khoa gồm Tâm thần, Thần kinh, Mắt, Tai Mũi Họng, Tim mạch, Hô hấp, Cơ xương khớp và Nội tiết.

Việc khám nhằm đánh giá những chức năng quan trọng đối với người điều khiển phương tiện như khả năng nhận thức, thần kinh, thị lực, thính lực và thăng bằng, tình trạng tim mạch - hô hấp, vận động và các bệnh lý chuyển hóa.

Về cận lâm sàng, không phải tất cả người đi khám đều phải thực hiện toàn bộ các xét nghiệm cận lâm sàng. Theo hướng dẫn, xét nghiệm ma túy và xét nghiệm nồng độ cồn là nội dung được quy định đối với khám sức khỏe định kỳ của người hành nghề lái xe ô tô.

Các xét nghiệm khác như huyết học, sinh hóa, X-quang, điện não đồ, điện tim... được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ khám sức khỏe.

Đối với người hành nghề lái xe là nữ, khi khám sức khỏe định kỳ còn thực hiện khám chuyên khoa phụ sản theo quy định.

Như vậy, khám sức khỏe định kỳ đối với tài xế ô tô không chỉ đơn thuần kiểm tra thị lực mà bao quát nhiều nhóm bệnh có khả năng ảnh hưởng đến sự tỉnh táo, khả năng nhận biết, phản xạ và kiểm soát phương tiện khi tham gia giao thông.