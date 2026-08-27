Khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện những nguy cơ nào?

(VTC News) -

Theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng, mục tiêu được đặt ra là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn với mục tiêu chuyển mạnh từ tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Trao đổi về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết khám sức khỏe định kỳ hằng năm giúp người dân đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để được hướng dẫn khám chuyên sâu tại các cơ sở chuyên khoa khi cần thiết.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt với các bệnh mạn tính và bệnh không lây nhiễm. Khi được phát hiện sớm, người dân có thể được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động, kiểm soát các yếu tố nguy cơ hoặc điều trị khi cần thiết, qua đó hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và xuất hiện biến chứng.

Theo hướng dẫn chuyên môn được Bộ Y tế công bố, nội dung khám được phân loại theo từng nhóm tuổi và đối tượng. Với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, nội dung khám bao gồm đánh giá thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên khi khám sức khỏe định kỳ được khám nhiều nhóm chuyên khoa, gồm thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt.

Ở phần nội khoa, bác sĩ đánh giá các nhóm bệnh liên quan đến tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu - sinh dục, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh và tâm thần. Nhờ đó, lần khám có thể giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường cần theo dõi hoặc kiểm tra chuyên sâu hơn.

Bên cạnh đó, với người từ đủ 18 tuổi trở lên, các xét nghiệm cận lâm sàng trong khám định kỳ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Khi cần thiết, bác sĩ có thể chuyển người khám sang chuyên khoa, hội chẩn hoặc chỉ định cận lâm sàng để xác định tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe hoặc phát hiện, quản lý bệnh.

Một điểm đáng chú ý trong hướng dẫn của Bộ Y tế là nếu qua hỏi tiền sử, khám lâm sàng, cận lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định các xét nghiệm chuyên khoa để làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp.

Như vậy, giá trị của khám sức khỏe định kỳ không nằm ở việc làm thật nhiều xét nghiệm mà ở việc đánh giá sức khỏe một cách có hệ thống và phát hiện sớm những dấu hiệu cần được quan tâm.