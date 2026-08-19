Hơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

(VTC News) -

Hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục ở Hà Nội đang được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, trong đợt khám quy mô lớn được thành phố triển khai trước thềm năm học mới. Chương trình diễn ra từ ngày 18/8 đến 4/9 tại trường học và các điểm khám lưu động, toàn bộ kinh phí do ngân sách thành phố chi trả.

Những ngày đầu, nhiều phường, xã đồng loạt tổ chức khám cho học sinh như Yên Hòa, Cầu Giấy, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh...

Mục tiêu không chỉ là kiểm tra thể trạng trước khi trẻ bước vào năm học mới. Qua đợt khám, ngành y tế muốn hình thành dữ liệu sức khỏe tương đối đầy đủ của từng học sinh, từ đó theo dõi quá trình phát triển và phát hiện những bất thường ngay từ sớm.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, 168 cơ sở khám chữa bệnh được huy động tham gia. Tại các điểm khám, học sinh được hướng dẫn theo quy trình một chiều, từ tiếp đón, đánh giá dinh dưỡng, đo dấu hiệu sinh tồn đến khám lâm sàng, kết luận và tư vấn.

Tại các điểm khám, học sinh được hướng dẫn theo quy trình một chiều, từ tiếp đón, đánh giá dinh dưỡng...

Với trẻ dưới 6 tuổi, bác sĩ tập trung đánh giá dinh dưỡng, thể chất, phát triển tinh thần - vận động, tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được kiểm tra mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Ở nhóm học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, bác sĩ khai thác tiền sử bệnh, tiền sử gia đình, tình trạng tiêm chủng, đánh giá thể lực và khám các chuyên khoa như nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

Những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc cần làm thêm xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến theo quy định bảo hiểm y tế.

Với học sinh phổ thông, thành phố ưu tiên tổ chức khám ngay tại trường để tránh việc trẻ phải di chuyển và hạn chế tình trạng bỏ sót. Trẻ mầm non có thể được khám tại trường hoặc kết hợp trong các buổi tiêm chủng ở trạm y tế. Các nhóm trẻ gia đình được tổ chức khám tập trung phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết quả khám và tư vấn chuyên môn dự kiến được gửi đến cha mẹ hoặc người chăm sóc trong 24-48 giờ. Những em chưa thể tham gia đúng lịch sẽ được nhà trường phối hợp với trạm y tế rà soát và tổ chức khám bổ sung.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết quả khám không dừng lại ở một lần kiểm tra.

Thông tin sức khỏe của học sinh được cập nhật, liên thông với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế. Dữ liệu cũng được tích hợp vào học bạ điện tử, tạo cơ sở để theo dõi sức khỏe của trẻ liên tục trong quá trình phát triển.

Việc này giúp những thay đổi về thể chất, dinh dưỡng hay nguy cơ bệnh tật được nhận diện sớm hơn, thay vì chờ đến khi trẻ có triệu chứng rõ rệt mới đi khám.

Hà Nội là địa phương thứ hai trên cả nước triển khai khám sức khỏe và sàng lọc bệnh phổ biến miễn phí ở quy mô lớn. Trước đó, từ giữa tháng 4, TP.HCM bắt đầu chương trình khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên, triển khai lần lượt tại nhiều khu vực đến hết năm.