Tài năng ba lê Việt đạt giải Nhất Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2026 diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc mới đây, chàng vũ công Việt sinh năm 2000 đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới, lọt vào vòng chung kết và cán đích ở vị trí cao nhất.

Thành tích này không chỉ ghi nhận tài năng và nỗ lực bền bỉ của Đức Hiếu, mà còn góp phần khẳng định tiềm năng của nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Trong hành trình này, Đức Hiếu có sự đồng hành từ Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) – là minh chứng cho nỗ lực đưa các tài năng trẻ Việt Nam đến gần hơn với sân khấu quốc tế.

Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu giành giải Nhất tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2026.

Đức Hiếu được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, từng ghi nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ qua các vở ba lê kinh điển như: Don Quixote (2025), Cinderella (2024), Hồ Thiên Nga (2024).

Không chỉ vậy, tài năng múa của anh cũng nhiều lần tỏa sáng trong các tác phẩm đương đại: Đông Hồ (2023) và Dó (2024, 2025).

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiếu đóng vai Basilio trong vở ballet kinh điển Don Quixote (2025)

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, chàng vũ công trẻ từng giành giải Vàng tại Liên hoan Múa quốc tế 2024; giải Vàng cuộc thi Tài năng diễn viên Múa toàn quốc 2020, cùng nhiều ghi nhận từ các tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế.