Suất ăn tập thể: Chặn rủi ro từ gốc bằng chuẩn 'Tick xanh trách nhiệm'

(VTC News) -

Mắt xích đầu tiên: Trách nhiệm từ nguồn nguyên liệu

Mỗi ngày, các bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và cơ sở cung cấp suất ăn tiêu thụ một lượng thực phẩm khổng lồ từ vô số nguồn khác nhau. Nếu nguyên liệu đầu vào thiếu thông tin vùng trồng, cơ sở sản xuất hay điều kiện vận chuyển, việc truy vết khi xảy ra sự cố sẽ lập tức rơi vào bế tắc.

Do đó, kiểm soát an toàn không thể chỉ phó mặc cho khâu chế biến. Một chuỗi an toàn thực thụ phải liền mạch từ nhà cung cấp, qua vận chuyển, bảo quản, phân phối và kết thúc tại bếp ăn. Tại mỗi mắt xích, sự minh bạch và trách nhiệm là yếu tố bắt buộc.

Hiện tại, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã thu hút 12 chuỗi bán lẻ tham gia. Chương trình đã kết nối thành công gần 500 nhà cung cấp và phê duyệt gần 6.000 sản phẩm đạt tiêu chuẩn trên toàn thị trường.

Với nhà cung cấp, “Tick xanh” là tấm vé thông hành đưa hàng hóa vào mạng lưới phân phối rộng lớn. Với người tiêu dùng, đây là dấu hiệu nhận diện nhanh các sản phẩm đã qua kiểm soát nghiêm ngặt. Vượt lên trên một nhãn dán thông thường, “Tick xanh” đang tạo ra một cơ chế giám sát chéo hiệu quả trên toàn thị trường.

Sản phẩm nhãn xanh được bố trí tại các khu vực trưng bày nổi bậtt, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. (Ảnh: SATRA)

SATRA và bộ lọc “gác cổng” nhiều lớp

Là một trong những đơn vị tiên phong, hệ thống bán lẻ SATRA hợp tác với 34 nhà cung cấp, đưa 287 sản phẩm “Tick xanh” vào 4 siêu thị Satramart và gần 150 cửa hàng Satrafoods. SATRA thiết lập hệ thống kiểm soát tập trung vào ba nhóm rủi ro cốt lõi: nguồn gốc và năng lực đối tác; chỉ tiêu an toàn sản phẩm; điều kiện bảo quản, vận chuyển trên toàn hệ thống.

Để lọt vào danh mục phân phối, nhà cung cấp phải vượt qua vòng đánh giá 5 tiêu chí: năng lực tài chính, sản phẩm, quản lý chất lượng, dịch vụ và truyền thông. Chỉ những hồ sơ đạt từ 60% tổng điểm mới được xem xét hợp tác. Toàn bộ giấy tờ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, phiếu kiểm nghiệm và tem nhãn đều bị bộ phận thu mua và quản lý chất lượng soi xét kỹ lưỡng trước khi nhận hàng.

Tại điểm bán, sản phẩm tiếp tục bị giám sát về cảm quan, hạn sử dụng và lưu kho. Đáng chú ý, SATRA áp dụng cơ chế đánh giá chéo hàng quý và lấy mẫu ngẫu nhiên với các mặt hàng rủi ro cao (thịt, rau củ, hàng tươi sống). Bất kỳ lô hàng nào có dấu hiệu vi phạm lập tức bị rút khỏi kệ, cách ly riêng biệt và gửi đi kiểm nghiệm độc lập.

Nếu kết quả vi phạm, nhà cung cấp sẽ đối mặt với các chế tài từ xử phạt, tiêu hủy hàng đến vĩnh viễn ngừng hợp tác. Cùng lúc, thông tin này được chia sẻ lập tức cho cơ quan quản lý và các chuỗi phân phối khác.

Cơ chế liên hoàn này xóa sổ tình trạng sản phẩm bị đuổi khỏi điểm bán này nhưng lại tuồn sang kênh khác, buộc nhà cung cấp phải duy trì chất lượng ổn định xuyên suốt thời gian hợp tác.

Trợ lực từ hệ sinh thái phân phối và chế biến

Lợi thế cạnh tranh của SATRA không chỉ nằm ở mảng bán lẻ mà còn ở hệ sinh thái khép kín từ sản xuất, đầu mối hàng hóa đến logistics.

Nguồn thịt heo từ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) bảo đảm tính ổn định và khả năng truy xuất tuyệt đối từ nguyên liệu đến chế biến. Bên cạnh đó, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) bổ sung nguồn cung chất lượng nhờ lợi thế vùng nguyên liệu sẵn có.

Đặc biệt, Chợ đầu mối Bình Điền và Trung tâm Phân phối SATRA đóng vai trò như những siêu trạm trung chuyển. Khả năng tập hợp nông sản, thực phẩm quy mô lớn tại đây giúp các bếp ăn dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu tập trung, xóa bỏ rủi ro khi phải chắp vá từ nhiều đầu mối phân tán.

Sản phẩm thịt các loại của VISSAN đã được cấp Tick xanh trách nhiệm vào hệ thống SATRA. (Ảnh: SATRA)

Định hình chuỗi “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm”

Từ bộ khung 287 sản phẩm đạt chuẩn trên quầy kệ, SATRA đang vạch ra lộ trình cung ứng trực tiếp nguyên liệu “Tick xanh” cho các bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và ký túc xá.

Hệ thống cho phép kết nối thẳng từ nhà cung cấp đến bếp ăn; tổ chức giao hàng theo thực đơn, sản lượng; đồng thời quản lý thông tin lô hàng từ kho trung tâm đến nơi tiếp nhận. Mã QR truy xuất được đồng bộ hóa toàn tuyến, giúp người quản lý hoặc phụ huynh có thể minh bạch kiểm tra thông tin bất cứ lúc nào.

Nhờ hệ sinh thái logistics nội bộ, SATRA cắt giảm tối đa các khâu trung gian, kiểm soát chặt thời gian vận chuyển, nhiệt độ và hạn sử dụng. Hàng hóa phải vượt qua quy trình “test” nhiều vòng: tại đầu mối tiếp nhận, lúc giao đến siêu thị, và xuyên suốt quá trình trưng bày.

Sản phẩm đậu bắp và cà tím giống Nhật của COFIDEC đã được cấp Tick xanh trách nhiệm vào hệ thống SATRA. (Ảnh: SATRA)

Việc kiểm tra chéo này giúp chặn đứng nguy cơ từ sớm. Trong kịch bản xấu nhất, mô hình này cho phép khoanh vùng thần tốc nguồn hàng, phạm vi phân phối để tiến hành thu hồi.

Một suất ăn an toàn, vì vậy, không khởi đầu từ lúc đầu bếp bật lửa. Nó bắt đầu từ tận vùng nguyên liệu, từ sự trung thực của nhà sản xuất và trách nhiệm gác cổng kiên quyết của nhà phân phối. Dấu “Tick xanh” chỉ là phần bề nổi. Giá trị thực sự phía sau nó là một chuỗi cung ứng minh bạch, nơi trách nhiệm được truy xuất, kiểm tra và xử lý đến cùng.