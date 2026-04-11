Chi phí lăn bánh phân khúc B-SUV: VinFast VF 6 sở hữu loạt ưu thế

(VTC News) -

“Nhẹ đầu” chi phí, giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết

Ngay khi bắt đầu tìm kiếm một mẫu xe gia đình trong phân khúc B-SUV, anh Lê Hoàng (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Nghệ An) đã nhanh chóng nghiêng về VinFast VF 6 nhờ lợi thế chi phí rõ rệt.

Anh tính toán, nếu mua các mẫu xe xăng phân khúc B có giá niêm yết quanh mốc 700 triệu đồng, anh cần phải cộng thêm các khoản thuế, phí vào giá lăn bánh. Khoản lệ phí trước bạ (10% ở Nghệ An) cùng phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm... sẽ đẩy tổng số tiền để xe lăn bánh lên gần 800 triệu đồng.

Trong khi đó, với xe điện như VF 6, khách hàng không phải băn khoăn về những khoản trả thêm này. Với mức giá từ 689 triệu đồng (bản Eco) đến 745 triệu đồng (bản Plus), nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, anh Hoàng tiết kiệm ngay được khoảng 70 triệu đồng.

Hơn thế, chính sách Mãnh liệt vì tương lai Xanh của VinFast còn hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc cho phép mua trả góp với hỗ trợ lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu, mức vốn đối ứng chỉ từ 0 đồng. Trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4/2026, người mua được ưu đãi thêm 3%. Cộng dồn các ưu đãi trên, mức giá lăn bánh anh đã chi cho bản VF 6 Plus chỉ vào khoảng 680 triệu đồng – thấp hơn cả mức giá niêm yết.

“Với một người trẻ cần sự an toàn về tài chính, đây là một ‘món hời’ về đầu tư tài sản ngay từ vạch xuất phát”, anh Hoàng bày tỏ.

“Lãi” ngay trên từng kilomet di chuyển

Đối với hàng vạn chủ xe đang sử dụng VF 6 tại Việt Nam, sức hấp dẫn của chiếc xe còn nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.

Với người mua xe VinFast, bao gồm VF 6, từ 10/2/2026, chi phí sạc hiện tại là 0 đồng nhờ chính sách miễn phí tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng) áp dụng tới 10/2/2029. Chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng Việt, đặc biệt là những gia đình có lịch trình di chuyển dày đặc như du lịch xa, xuyên Việt…

“Công việc của tôi phải đi các tỉnh, thành phố khác thường xuyên. Trước đây sử dụng xe xăng thì mỗi tháng tầm 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Giờ đổi qua xe điện thì sẽ là con số “0”. Khoản tiền tiết kiệm được sẽ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt khác của gia đình”, anh Lê Hoàng tính toán.

Với anh Quốc Hưng, làm việc trong ngành IT tại Hà Nội, xe điện còn có lợi thế là chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp. Khi đem VF 6 đi bảo dưỡng ở mốc đầu tiên 15.000 km vào tháng trước, anh đã bất ngờ nhận hóa đơn chỉ gần 500.000 đồng. Anh khẳng định, xe điện như VF 6 đem lại một khoản “giá trị thặng dư” đáng kể cho người dùng.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên đến 7 năm cho xe, 8 năm cho pin giúp người dùng VF 6 như anh xóa tan nỗi lo về chi phí sửa chữa lớn – rủi ro mà người dùng xe xăng thường phải đối mặt sau khi hết 3-5 năm bảo hành.

VinFast VF 6 không chỉ là mẫu xe có giá lăn bánh dễ chịu mà còn là giải pháp quản lý tài chính thông minh cho các gia đình trẻ. Giảm gánh nặng ban đầu và gần như “triệt tiêu” nỗi lo chi phí vận hành, VF 6 đã và đang dần định nghĩa lại cách người trẻ Việt sở hữu và sử dụng ô tô.