Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026

(VTC News) -

Năm nay, chương trình được tổ chức tại 4 điểm trường ở các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Tây Ninh đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 1.600 học sinh trung học phổ thông cùng hơn 110 giáo viên, tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững và sứ mệnh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của Shinhan Life tại Việt Nam.

Khởi động mùa 3 từ tháng 4/2026 tại trường THPT Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), hành trình S-Career 2026 mở rộng tới Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (tỉnh Đồng Tháp) vào tháng 5/2026, trước khi khép lại tại hai điểm trường của tỉnh Tây Ninh là Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (tháng 9/2026) và Trường THPT Tân An (tháng 10/2026).

Qua ba mùa triển khai, S-Career đã đến với 12 trường THPT tại các tỉnh. Chương trình ngày càng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh, đặc biệt về tính khoa học, thực tế của bộ công cụ hỗ trợ học sinh ra quyết định nghề nghiệp đủ thông tin.

Các hoạt động diễn ra trong không gian lớp học và hội trường với số lượng học sinh nhất định nhằm khai thác tối đa không gian tương tác hai chiều, tạo điều kiện cho học sinh thảo luận, phản biện cùng các chuyên gia từ SIF Career và Shinhan Life. Đồng thời, chương trình cũng chuyển giao công cụ cho hơn 110 giáo viên để duy trì công tác tham vấn hướng nghiệp bền vững và dài hạn.