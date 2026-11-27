(VTC News) -

Ra đời tại Hy Lạp năm 1991, 7DAYS đã khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường quốc tế với dòng bánh croissant đóng gói hiện diện tại hơn 50 quốc gia.

Việc Việt Nam được chọn là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt 7DAYS cho thấy sức hấp dẫn của thị trường cũng như bước đi chiến lược của Mondelez Kinh Đô trong việc khai phá tiềm năng của phân khúc bánh nướng.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm mới có thể mở ra những cách tận hưởng cuộc sống thú vị hơn. Với 7DAYS, Mondelez Kinh Đô mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một lựa chọn ăn nhẹ khác biệt, phù hợp với nhịp sống hiện đại, đồng thời góp phần phát triển thị trường bánh nướng đóng gói theo hướng năng động và đa dạng hơn.”

7DAYS dễ dàng đồng hành cùng người trẻ trong nhiều khoảnh khắc: từ bữa sáng, giờ nghỉ giữa ngày đến những buổi gặp gỡ hay chuyến đi cùng bạn bè. Tại Việt Nam, sản phẩm có ba hương vị: kem sô cô la, mứt dâu và mứt táo quế, đáp ứng sở thích thưởng thức đa dạng.

7DAYS hiện được phân phối tại hơn 30 tỉnh, thành phố thông qua hệ thống bán lẻ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop.