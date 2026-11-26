(VTC News) -

Với thông điệp “Larue tự hào đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng”, chuỗi hoạt động mang đến không khí giao lưu, gặp gỡ gần gũi cho người dân địa phương. Trong những buổi tiệc ấm cúng, bà con có dịp cùng quây quần, trò chuyện, chia sẻ niềm vui và thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Là thương hiệu bia quen thuộc với người dân miền Trung, Larue từ lâu đã gắn bó với văn hóa ẩm thực và những cuộc gặp gỡ thân tình tại địa phương. Việc đồng hành cùng chuỗi chương trình năm nay tiếp tục thể hiện mối liên kết của thương hiệu với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Đà Nẵng.

Hương vị bia Larue góp thêm niềm vui gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Lê Phước Hưng, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Trung của HEINEKEN Việt Nam, cho biết Larue luôn xem sự gắn kết với địa phương là một phần trong hành trình phát triển thương hiệu. Việc đồng hành cùng Ngày hội cũng là dịp để Larue gửi lời tri ân, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng đời sống người dân Đà Nẵng.

Thông qua những chương trình thiết thực hướng về người dân, thương hiệu kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, xã hội, đồng hành cùng sự phát triển hài hòa và bền vững của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.