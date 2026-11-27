(VTC News) -

Trong tháng 11/2026, Boehringer Ingelheim Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện “Hợp lực vững vàng - Toàn đàn tăng trưởng” tại Đà Nẵng (16/11), Hà Nội (25/11) và TP.HCM (27/11), quy tụ gần 400 khách tham dự, gồm các chủ trang trại, cán bộ quản lý và kỹ thuật, bác sĩ thú y cùng các đối tác trong ngành chăn nuôi.

Chương trình kết hợp hội thảo khoa học, giới thiệu giải pháp và khoảnh khắc đặc biệt tri ân khách hàng, kỷ niệm chặng đường hơn 20 năm đồng hành của Ingelvac CircoFLEX® với hơn 5 tỷ liều được sử dụng trên toàn cầu.

Đại diện Boehringer Ingelheim Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ bước tiến khoa học đến thành tựu hơn 5 tỷ liều toàn cầu

Tại Việt Nam, PCVAD (bệnh liên quan đến Circovirus tuýp 2 ở heo) là thách thức đối với sức khỏe đàn và hiệu quả chăn nuôi, với tỷ lệ phát hiện virus PCV2 lên tới 78,8% ở các nhóm heo mắc bệnh đường hô hấp. Trước năm 2006, khi giải pháp phòng bệnh còn hạn chế, PCV2 gây ra vấn đề như còi cọc, viêm da, viêm thận và rối loạn hô hấp, làm giảm năng suất và tăng chi phí chăn nuôi.

Năm 2006, sự ra đời của vaccine Ingelvac CircoFLEX® mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác kiểm soát PCV2 của Boehringer Ingelheim, với công nghệ vaccine tiểu đơn vị kết hợp chất bổ trợ độc quyền ImpranFLEX®. Tiếp nối sứ mệnh đổi mới, năm 2018, doanh nghiệp giới thiệu công nghệ đột phá DiaTEC®, giúp hoàn thiện sản phẩm và mở rộng tính linh hoạt trong ứng dụng vaccine tại trang trại.

Sau hơn 2 thập kỷ phát triển, Ingelvac CircoFLEX® đã đạt hơn 5 tỷ liều được sử dụng tại hơn 70 quốc gia. Theo dữ liệu từ Boehringer Ingelheim, sản phẩm góp phần cải thiện hiệu quả chăn nuôi, với mức tăng trọng bình quân hằng ngày cao hơn 29g, tỷ lệ chết giảm 3,3%, thời gian xuất chuồng rút ngắn khoảng 3 ngày và lượng thức ăn tiêu thụ giảm 100g/kg tăng trọng. Nhờ đó, lượng phát thải carbon và nước sử dụng trên mỗi heo nuôi thịt giảm lần lượt khoảng 5% và 2%.

Đây không chỉ là minh chứng về quy mô ứng dụng toàn cầu mà còn phản ánh giá trị thực tiễn và niềm tin của cộng đồng chăn nuôi, bác sĩ thú y cùng các đối tác. Thông qua chuỗi sự kiện “Hợp lực vững vàng - Toàn đàn tăng trưởng”, Boehringer Ingelheim mong muốn cùng khách hàng và đối tác nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời trân trọng những mối quan hệ hợp tác được vun đắp trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm trong suốt hành trình ấy.

Chung tầm nhìn bảo vệ toàn đàn, hướng đến chăn nuôi bền vững

Cùng với hoạt động tri ân cột mốc 20 năm của Ingelvac CircoFLEX®, chương trình còn mang đến những chủ đề chuyên môn và hoạt động tương tác thú vị dành cho khách tham dự. Tại ba điểm cầu Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, các phiên tham luận với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào những thách thức trong kiểm soát PCV2, PCV3, lựa chọn vaccine và quản lý sức khỏe đàn. Qua đó, khách mời có cơ hội cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm áp dụng trong thực tiễn chăn nuôi.

Chuyên gia chia sẻ về kiến thức chuyên môn.

Định hướng quản lý sức khỏe toàn đàn chủ động và toàn diện được Boehringer Ingelheim cụ thể hóa qua danh mục giải pháp FLEX gồm Ingelvac PRRS® MLV, Ingelvac CircoFLEX® và Ingelvac MycoFLEX®, cùng các công nghệ TwistPak® và thiết bị tiêm phòng không kim FreVAX®. Với những thế mạnh riêng, các vaccine này có thể được kết hợp linh hoạt trong chiến lược bảo vệ phù hợp với từng trang trại, góp phần nâng cao sức khỏe toàn đàn, hướng đến mục tiêu “Tối ưu hiệu quả - Vững vàng lợi nhuận - Phát triển bền vững”.

Bên cạnh các phiên hội thảo, khu vực Trải nghiệm thương hiệu và Trưng bày sản phẩm mang đến những trải nghiệm gần gũi hơn với các công nghệ của Boehringer Ingelheim. Điểm nhấn FreshMix với những ly nước trái cây tươi được pha trộn ngay tại quầy là cách thể hiện sáng tạo cho thông điệp “Tươi mới tốt”, gợi liên tưởng đến các phối trộn tươi của vaccine ngay trước khi sử dụng. Qua đó, câu chuyện sản phẩm được truyền tải trực quan và dễ nhớ hơn với khách mời. Không gian cũng tạo cơ hội để mọi người thư giãn, giao lưu và chia sẻ sau những phiên thảo luận.

Quầy FreshMix tạo điểm nhấn độc đáo cho khách tham dự.

Thông qua chuỗi sự kiện “Hợp lực vững vàng - Toàn đàn tăng trưởng”, Boehringer Ingelheim Việt Nam khẳng định cam kết mang đến những tiến bộ trong lĩnh vực thú y, thúc đẩy sự kết nối giữa các đối tác trong ngành nhằm đưa kiến thức và giải pháp đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, góp phần hỗ trợ cộng đồng chăn nuôi đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của từng trang trại. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai.