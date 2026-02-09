Hành trình thiện nguyện ấm áp của Shinhan Life dành cho trẻ em dịp Tết

(VTC News) -

Hành trình “Xuân diệu kỳ” được tạo nên từ sự góp sức của những tấm lòng nhân ái tại sự kiện trải nghiệm “Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life” (diễn ra ngày 10-11/01/2026 tại trung tâm thương mại SC VivoCity, TP.HCM).

Với mỗi hình ảnh của sự kiện được khách tham dự chia sẻ, Shinhan Life Việt Nam đã thay mặt họ đóng góp 100 nghìn đồng vào chương trình Xuân diệu kỳ - chương trình hỗ trợ cho các em nhỏ cần giúp đỡ tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Làng trẻ em SOS Nha Trang và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc "trao đi" này đã chuyển những niềm vui cá nhân thành món quà ý nghĩa, chung tay lan tỏa yêu thương cho các em nhỏ cần hỗ trợ trong dịp Tết đến xuân về.

Bên cạnh những phần quà xuân, công ty đã trao tặng tổng cộng 80 triệu đồng cho hai Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và Làng trẻ em SOS Nha Trang nhằm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại sau thiên tai và sắm sửa nhu yếu phẩm.

Cũng trong hành trình “Xuân diệu kỳ”, ngày 06/02, ông Bae Seung Jun – Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên và đại lý bảo hiểm đã đến thăm và trao tặng 1.000 phần cơm nghĩa tình tới gia đình của các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).