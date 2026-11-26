(VTC News) -

Hàng loạt siêu phẩm TV, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng và công nghệ đồng loạt giảm sâu đến 50%++, đi kèm quà tặng trị giá đến 4 triệu đồng và phiếu mua hàng đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, cao điểm dồn vào 03 ngày Giá sốc theo giờ (27-29/11) và 04 Ngày vàng (27-30/11) với số lượng giới hạn.

Bùng nổ 03 ngày Giá sốc theo giờ

Chỉ diễn ra duy nhất trong 03 ngày cao điểm từ 27/11 đến 29/11/2026, MediaMart kích hoạt chuỗi “Giá sốc theo giờ - Rẻ không ngờ” với số lượng có hạn tại các khung giờ vàng 9h, 12h, 19h, 21h và 23h.

Đáng chú ý nhất là khung giờ Flash Sale từ 21h đến 23h trong 3 ngày 27-29/11 với loạt ưu đãi giảm cực sâu: Máy hút ẩm điện tử kết hợp lọc khí Roler RD-1113 24 lít giảm 37% còn 5,69 triệu đồng; Máy rửa bát để bàn 6 bộ Roler RDW-5515.1-BW giảm 50% giá chỉ 4,79 triệu đồng; Quạt sưởi gốm ceramic Roler RC-2126 giảm 50% chỉ 690.000 đồng; Máy sấy tóc Roler RHD-1110B giảm 64% còn 199.000 đồng…

Ở nhóm TV màn hình lớn, Smart TV AI Samsung 65 inch 4K Crystal UHD 65U8500H giảm 29% còn 11,99 triệu đồng; TV Mini LED AI Samsung 65 inch 65M77H giảm 33% chỉ còn 12,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các deal đêm giá hủy diệt còn gọi tên Tủ lạnh Coex Inverter 525 lít Side by Side RS-4008MGBB-BS giảm 45% còn 11,49 triệu đồng; Máy giặt Coex Inverter 10,5kg FW-11CW1420BW giảm 34% còn 7,49 triệu đồng…

04 Ngày vàng siêu ưu đãi

Song hành cùng chuỗi giờ vàng, sự kiện “04 Ngày vàng Black Friday” từ 27/11 đến hết 30/11/2026 mang đến cơ hội chốt đơn không thể bỏ lỡ cho mọi gia đình muốn làm mới không gian sống trước thềm năm mới.

Nổi bật là Android TV Coex 55 inch 4K UHD 55UT8000X giảm kịch sàn 50%, giá ngày vàng chỉ còn 6,99 triệu đồng; Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 9kg FV1409S4M1 giảm 42%, giá siêu sốc chỉ 7,99 triệu đồng; Tủ lạnh 4 cửa mặt gương trắng Aqua Multi Door 460 lít AQR-M505XA(GC) giảm 27% còn 9,49 triệu đồng…

Ngoài ra, thiết bị gia dụng nhà bếp cũng giảm sâu với Nồi chiên không dầu 4,2 lít Philips NA120/00 giảm 50% giá chỉ 990.000 đồng; Nồi cơm điện tử Sunhouse 1,8 lít SHD8911 giảm 50% chỉ còn 799.000 đồng….

Đại tiệc 10 ngày giảm thật : TV, tủ lạnh, máy giặt và gia dụng đồng loạt chạm đáy

Xuyên suốt 10 ngày diễn ra chương trình, toàn bộ ngành hàng điện tử và điện lạnh tại MediaMart đều áp dụng mức giảm giá trực tiếp cực sâu.

Ở nhóm nghe nhìn, TV Nano UHD AI LG 65 inch 65NU875BPSC giảm 41% còn 11,49 triệu đồng; Smart TV AI Samsung 55 inch 55U8500H giảm 30% còn 10,49 triệu đồng…

Ở nhóm điện lạnh, Máy giặt lồng ngang Inverter Coex 10,5kg FW-11CW1413SG giảm sốc 54% chỉ còn 5,79 triệu đồng, trong khi Tủ lạnh 2 cửa Coex 123L RT-4015D giảm 27% còn 3,29 triệu đồng.

Không gian bếp gia đình cũng được làm mới với chi phí tiết kiệm tối đa khi Bếp từ cảm ứng Coex CI-3372 (kèm nồi lẩu) giảm 50% còn 790.000 đồng; Lò vi sóng Roler 20 lít RM-3133W giảm 50% chỉ 990.000 đồng; Nồi lẩu điện Sunhouse 3 lít SHD4521 giảm 40% còn 399.000 đồng; Nồi áp suất điện Philips 5L HD2151/66 giảm 40% còn 2,99 triệu đồng….

Laptop và smartphone chính hãng: Giảm trực tiếp đến 5,8 triệu đồng

Không đứng ngoài cơn bão giảm giá, nhóm sản phẩm công nghệ phục vụ học tập, làm việc và giải trí di động ghi nhận mức giá tốt bậc nhất từ đầu năm.

Tâm điểm là bộ đôi iPhone thế hệ mới giảm tiền triệu: iPhone 17 Pro Max 256GB giảm thẳng 5,8 triệu đồng còn 33,19 triệu đồng; siêu phẩm iPhone 18 Pro 256GB giảm 1,7 triệu đồng, giá ưu đãi 41,29 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, Samsung Galaxy A18 4G (128GB) giảm 700.000 đồng còn 6,99 triệu đồng; Samsung Galaxy A08 4G (64GB) giảm 700.000 đồng chỉ còn 4,59 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua sắm laptop có thể chọn ngay Asus ExpertBook P1503CVAY-30804256-63WS giảm 27% còn 14,49 triệu đồng hoặc Apple MacBook Neo A18 Pro 13 inch giảm 8% giá chỉ 18,39 triệu đồng…

Đặc quyền mua sắm độc quyền: Chốt đơn ngay kẻo lỡ

Bên cạnh mức giá giảm thật không ảo, khách hàng mua sắm trong dịp Black Friday tại MediaMart còn được bảo chứng quyền lợi toàn diện: tặng thêm 01 năm bảo hành cho các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, quạt mát, quạt sưởi, bình tắm nóng lạnh; chính sách 1 đổi 1 trong 90 ngày và bảo hành 1 đổi 1 đến 12 tháng; hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cùng dịch vụ miễn phí giao hàng và lắp đặt.

Thời gian ưu đãi có hạn và các suất deal giờ vàng luôn hết rất nhanh. Khách hàng hãy đến ngay hệ thống siêu thị điện máy MediaMart gần nhất, truy cập website https://mediamart.vn/ hoặc gọi tới hotline 1900 6788 để giữ suất mua hàng giá sốc ngay hôm nay.