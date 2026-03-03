Shinhan Life Việt Nam giới thiệu giải pháp bảo vệ toàn diện

(VTC News) -

Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ đa tầng, giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng trước những rủi ro bất ngờ về sức khỏe và tính mạng với mức chi phí tối ưu.

Với quyền lợi chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, sản phẩm “Shinhan – Sống Khỏe” đóng vai trò là "điểm tựa" tài chính vững chắc cho người trụ cột và gia đình. Ngoài quyền lợi bảo vệ thiết thực, mức phí bảo hiểm hợp lý cũng là điểm cộng của sản phẩm này, giúp khách hàng có thể tiếp cận lá chắn bảo vệ chuyên nghiệp cho sức khỏe tài chính của bản thân và gia đình.

Còn bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus, bao gồm S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo, và S-Plus - Hỗ trợ Viện phí tập trung vào các rủi ro phổ biến hiện nay để khách hàng có thể "may đo" gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và nguồn lực tài chính của bản thân cùng gia đình.

Việc ra mắt đồng thời sản phẩm Shinhan – Sống Khỏe và bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus khẳng định chiến lược tập trung của công ty vào các dòng sản phẩm bảo vệ, ưu tiên sự minh bạch, quyền lợi rõ ràng và đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế của khách hàng.