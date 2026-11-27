(VTC News) -

Giữ trọn vẻ rạng rỡ mùa tiệc tùng cuối năm

Bước vào giai đoạn “chạy nước rút” cuối năm, lịch trình dày đặc giữa công việc và các buổi tiệc tùng liên tiếp khiến nhiều chị em thường xuyên rơi vào cảnh thức khuya, ăn uống thất thường. Quỹ thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và chăm chút bản thân vì thế cũng ngày càng bị thu hẹp.

Lịch trình dày đặc khiến chị em rơi vào cảnh stress.

Sự xáo trộn trong thói quen sinh hoạt, cộng hưởng cùng áp lực công việc và tiết trời hanh khô đặc trưng của những tháng cuối năm có thể ảnh hưởng đến diện mạo làn da. Tình trạng làn da khô ráp, thiếu độ ẩm hay kém mịn màng khiến phái đẹp chú ý hơn đến việc duy trì thói quen chăm sóc làn da phù hợp.

Thực tế cho thấy, việc chỉ dựa vào mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài hay lớp trang điểm cầu kỳ thường khó mang lại vẻ tươi tắn bền lâu khi nền da thiếu hụt dưỡng chất từ gốc. Đó cũng là lý do phái đẹp hiện đại ngày càng quan tâm đến giải pháp bổ sung dưỡng chất từ bên trong, hướng tới chăm sóc làn da trước những thay đổi của thời gian.

Bừng sáng vẻ đẹp cùng collagen đa nguồn Codeage

Trong các dưỡng chất hỗ trợ sắc đẹp, collagen luôn giữ vai trò then chốt. Là thành phần quan trọng cấu tạo nên da, xương, sụn và các mô liên kết, collagen góp phần duy trì độ săn chắc, dẻo dai cùng vẻ tươi trẻ tổng thể. Tuy nhiên, hàm lượng collagen tự nhiên trong cơ thể lại suy giảm dần theo tuổi tác và chịu tác động đáng kể từ lối sống căng thẳng.

Lượng collagen có xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

Đặt lên bàn cân các dòng sản phẩm bổ sung trên thị trường hiện nay, TPBVSK Codeage Multi Collagen Peptides đến từ Mỹ ghi điểm rõ nét nhờ công thức đa nguồn chuyên biệt.

Thay vì chỉ tập trung vào một loại collagen đơn lẻ, sản phẩm kết hợp cùng lúc 5 tuýp collagen (I, II, III, V và X) cùng 18 loại amino acid (trong đó có 8/9 loại thiết yếu), được tuyển chọn từ các nguồn nguyên liệu đa dạng như bò ăn cỏ, cá đánh bắt tự nhiên vùng nước lạnh (cá tuyết, cá hồng), nước xương gà hữu cơ, xương bò hữu cơ và màng vỏ trứng.

Xét về góc độ chăm sóc toàn diện, bảng thành phần này đáp ứng nhu cầu bổ sung đa dạng của cơ thể: hỗ trợ tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi cho làn da, hỗ trợ cải thiện tình trạng khô da, nhăn da và góp phần làm đẹp da.

Sản phẩm đạt chứng nhận NSF, được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP tại Mỹ, không chứa thành phần biến đổi gen (non-GMO), không chất tạo ngọt nhân tạo đảm bảo không nóng trong, tăng cân hay nổi mụn khi sử dụng.

Công thức kết hợp 5 tuýp collagen cùng 18 loại amino acid.

Điểm cộng của Codeage Multi Collagen Peptides nằm ở dạng bột collagen peptide thủy phân thuần khiết, dễ hòa tan và thuận tiện bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Với nhịp sống bận rộn, người dùng chỉ cần pha một muỗng bột mỗi ngày cùng nước lọc, cà phê sáng, nước ép trái cây hoặc sinh tố là đã hoàn tất bước chăm sóc cơ thể một cách nhanh gọn.

Không chỉ là bước chuẩn bị cho mùa tiệc cuối năm, việc bổ sung collagen đều đặn còn dễ dàng trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp lâu dài.

Món quà sức khỏe gói trọn tâm ý

Cuối năm không chỉ là dịp gặp gỡ, sum họp mà còn là thời điểm nhiều người tìm kiếm những món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Trong xu hướng sống khỏe và sống chất lượng hiện nay, quan niệm về quà tặng cũng dần thay đổi theo hướng tinh tế hơn.

Thay vì những món quà mang giá trị vật chất đơn thuần, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng được ưu ái bởi thể hiện sự chu đáo, thiết thực và lời chúc an lành, bền lâu.

Với công thức bổ sung collagen đa nguồn phù hợp cho nhiều đối tượng trưởng thành cùng thiết kế hiện đại, Codeage Multi Collagen Peptides là gợi ý quà tặng đáng cân nhắc dành cho những người quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện.

Dù là tự thưởng cho bản thân hay gửi trao đến những người mà bạn trân quý, việc nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong luôn là lựa chọn thiết thực để mỗi khoảnh khắc cuối năm thêm trọn vẹn và tự tin.