Mùa 8/3 rộn ràng tại Co.opmart: 7.500 quà xinh trao tay – Ưu đãi đến 50%

Sau những tuần mua sắm Tết sôi động, tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng dần “hạ nhiệt”, cân đối ngân sách và ưu tiên những lựa chọn hợp túi tiền. Những dịp theo mùa như 8/3 vì vậy trở thành cú hích khơi lại nhu cầu mua sắm, đặc biệt ở nhóm quà tặng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Đón đầu nhịp thị trường, Saigon Co.op triển khai chuỗi chương trình tri ân phái đẹp với hơn 7.500 phần quà cùng loạt ưu đãi giảm giá đến 50% trên nhiều nhóm hàng. Sự kết hợp giữa quà tặng xinh xắn và mức giá hấp dẫn góp phần mang đến một mùa mua sắm tháng Ba đa dạng lựa chọn, thiết thực và giàu cảm xúc dành riêng cho một nửa thế giới.

Các combo chăm sóc cá nhân được bố trí nổi bật, thuận tiện cho khách hàng chọn mua dịp 8-3.

7.500 phần quà – 7.500 lời chúc ngọt ngào gửi trao đến phái đẹp

Điểm nhấn của ngày 8/3 năm nay là hoạt động “Trọn vẹn yêu thương dành tặng phái đẹp” diễn ra trong hai ngày 7 – 8/3. Theo đó, tại mỗi siêu thị, 30 khách hàng thành viên nữ đầu tiên trong ngày có hóa đơn từ 1,1 triệu đồng trở lên sẽ được tặng một gối bông hoa êm ái, xinh xắn như lời chúc ngọt ngào nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Hoạt động tặng quà góp phần làm không khí tại điểm bán mua sắm thêm sôi động. Đây cũng là cách Saigon Co.op bày tỏ sự trân trọng đến khách hàng nữ đã luôn tin yêu, lựa chọn Co.opmart, Co.opXtra và Co.opmart Pro trong hành trình chăm chút cho tổ ấm mỗi ngày.

Chương trình 8-3 mang đến không gian mua sắm rộn ràng và nhiều lựa chọn thiết thực.

Deal làm đẹp giảm sâu, quà tặng đa dạng

Song song hoạt động tặng quà, chuỗi chương trình giảm giá kéo dài đến hết 11/3/2026, phủ rộng nhiều ngành hàng, nhằm gia tăng thêm lựa chọn cho khách hàng trong dịp 8/3.

Ở nhóm làm đẹp và thời trang, loạt sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da, dầu gội – dầu xả, sữa tắm, áo dài, chân váy, áo kiểu… được áp dụng mức giảm đến 40%, kèm quà tặng hấp dẫn. Hệ thống phối hợp cùng các thương hiệu như Purité, Enchanteur, Pantene, Lux, Nivea, Olay… giới thiệu nhiều hộp quà mỹ phẩm thiết kế sẵn với phong cách trang nhã, tiện lợi như combo sữa tắm – tẩy tế bào chết hay bộ sản phẩm dưỡng da giá vô cùng hợp lý.

Các bộ quà được bố trí tại khu trưng bày nổi bật, bắt mắt, hỗ trợ khách hàng dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp để gửi tặng mẹ, vợ, đồng nghiệp nữ hoặc chăm sóc chính mình trong ngày 8/3.

Nhiều mặt hàng thực phẩm giảm sâu, góp phần giúp khách hàng tối ưu chi tiêu.

Ưu đãi thực phẩm – gợi ý tinh tế cho bữa cơm yêu thương

Không chỉ tập trung vào nhu cầu làm đẹp, Saigon Co.op còn áp dụng mức giảm sâu đến 50% cho nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ như yến sào, mật ong hoa rừng, sữa chua, gạo thơm ST25, mì ý, gia vị… Thực phẩm tươi sống được luân phiên giảm giá, mức ưu đãi 20% cho bông cải xanh, cà chua beef, táo Envy Mỹ, đùi gà, cá thu…

Những ưu đãi này như một lời gợi ý để các gia đình – đặc biệt là các đấng mày râu – có thể tự tay chuẩn bị một bữa cơm ngọt ngào, bất ngờ, bày tỏ sự quan tâm đến người phụ nữ mình yêu thương.

Co.opmart gợi ý cho khách hàng nam lựa chọn trái cây làm món quà tinh tế cho một nửa yêu thương.

Trong tinh thần tôn vinh và sẻ chia của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Saigon Co.op mong muốn lan tỏa yêu thương bằng sự chuẩn bị chu đáo và phong cách phục vụ tận tâm. Trên hành trình phát triển bền vững, hệ thống tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành tin cậy, để mỗi lần mua sắm – dù vào dịp đặc biệt hay trong nhịp sống thường ngày – đều mang lại cảm giác thuận tiện, an tâm và gắn bó lâu dài.