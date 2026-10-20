Sếp Coteccons lý giải việc gửi ngân hàng 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay tiền

(VTC News) -

Ngày 20/10, Công ty CP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, cổ đông quan tâm đến việc doanh nghiệp gửi ngân hàng gần 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay ngắn hạn hơn 4.000 tỷ đồng. Cổ đông cũng quan tâm đến khoản nợ 526 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với Coteccons.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Coteccons diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Tài chính Coteccons, cho biết, công ty đang gửi ngân hàng gần 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay ngắn hạn hơn 4.000 tỷ đồng là có lý do. Doanh nghiệp đang hướng đến cấu trúc vốn bền vững.

Coteccons có nguồn vốn ngắn hạn là 4.000 tỷ đồng. Về vốn trung và dài hạn, doanh nghiệp cũng vừa phát hành trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng, cộng với một số khoản vay dài hạn từ các ngân hàng tài trợ.

Việc sử dụng vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bảo đảm cấu trúc vốn của Coteccons cân đối hơn, thay vì 100% là vốn ngắn hạn. Cơ cấu có khoảng 30% vốn ngắn hạn và 60-70% vốn dài hạn tạo ra một cấu trúc vốn an toàn, giúp công ty có thể đi xa hơn, ít nhất trong giai đoạn 3-5 năm tới.

Theo ông Sơn, sắp tới, doanh nghiệp này không thể chỉ phụ thuộc vào ngân hàng.

“Coteccons không đi theo cách truyền thống, tức là tôi có tiền thì cất trong túi, chỉ có nhà tôi biết, không ai biết tôi có tiền và cũng không ai được đụng vào tiền của tôi. Đó là cách ứng xử rất cổ điển, không phải cách hoạt động của một công ty hiện đại”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Tài chính Coteccons. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Sơn chia sẻ, Coteccons mang tiền gửi ngân hàng, đồng thời cũng vay tiền từ ngân hàng. Hành động này tạo ra profile (hồ sơ) của Coteccons trên thị trường tài chính.

Sau này, Coteccons có thể huy động vốn không chỉ từ ngân hàng mà còn từ trái phiếu, bởi vì lúc đó mọi người đều biết Coteccons là ai trên thị trường vốn.

“Không phải đến lúc cần vốn, mình mới chạy đi nói rằng tôi là A, tôi là B, thì không ai tin mình. Coteccons phải bảo đảm thị trường vốn hiểu Coteccons là ai và công ty có tính kỷ luật như thế nào trên thị trường vốn. Đó là lý do chính tại sao chúng tôi phải hành động như vậy”, ông Sơn phân tích.

Theo ông Sơn, việc này cũng tạo ra nguồn tiền mặt lớn, bảo đảm cho công ty hoạt động linh hoạt. Mọi người có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng qua hệ số thanh khoản nhanh của Coteccons gần bằng 1. Đối với một công ty xây dựng, hệ số thanh khoản nhanh bằng 1 là rất tốt.

“Tôi nghĩ đây là lợi ích vô cùng lớn khi Coteccons tham gia thị trường vốn với tư thế chủ động, để mọi người biết mình là ai. Các công ty con của mình ở quốc tế cũng được hưởng lợi từ điều đó. Bởi việc phát hành bảo lãnh ở nước ngoài không hề đơn giản, và vay vốn quốc tế ở bất kỳ bối cảnh nào cũng rất khó, nhưng Coteccons đã làm được”, ông Sơn nói.

Ông Sơn lấy dẫn chứng, ở thị trường Đài Loan và Georgia, doanh nghiệp cũng đều vay vốn thành công. Sắp tới, thị trường Kazakhstan, công ty cũng cố gắng làm được.

Liên quan đến khoản nợ 526 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết, khoản nợ này đã được thỏa thuận. Khoản tiền sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, bằng tiền Việt Nam.

ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons. (Ảnh: Đại Việt)

“Chúng tôi sẽ ghi nhận khoản này khi nhận được thanh toán từ Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa đưa khoản này vào kế hoạch kinh doanh năm sắp tới. Chúng tôi có nguyên tắc và kỷ luật rất khắt khe trong việc lập kế hoạch, chỉ đưa vào kế hoạch những gì nằm 100% trong tầm kiểm soát của mình”, ông Bolat Duisenov nói.

Theo ông Bolat Duisenov, những diễn tiến gần đây của Tân Hoàng Minh khiến Coteccons cảm thấy rất tích cực. Hai bên đang đối thoại và đã đạt được những thỏa thuận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Cách tiếp cận phù hợp và đúng đắn nhất là đàm phán trong hòa bình và tránh những căng thẳng không đáng có.

Cũng theo đại diện Coteccons, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã triển khai một loạt dự án trong thời gian gần đây. Doanh nghiệp này đã quay trở lại thị trường. Coteccons dự báo, trong thời gian tới, hai doanh nghiệp sẽ kết hợp, triển khai một số dự án trong tương lai.