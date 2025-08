Chuyện kinh doanh của 'ông trùm' xây dựng Coteccons

(VTC News) -

Vượt gió ngược

Ngành xây dựng luôn gắn liền với bất động sản. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản chưa thể phục hồi, ngành xây dựng cũng rơi vào thế đuối sức. Nhiều doanh nghiệp chật vật xoay xở doanh thu, lợi nhuận để "nuôi quân". Ngay cả các ông lớn nằm trong Top đầu ngành, như Coteccons cũng không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn này.

Ngành xây dựng vẫn gặp nhiều thách thức khi ngành bất động sản vẫn chưa thể hồi phục mạnh mẽ. (Ảnh: Đại Việt)

Trước - trong và sau dịch COVID-19 là những giai đoạn thể hiện rõ nhất sự thăng trầm của doanh nghiệp.

Năm 2019 - giai đoạn hoàng kim của bất động sản và xây dựng, Coteccons ghi nhận doanh thu lên tới hơn 23.700 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 711 tỷ đồng.

Thế nhưng, bước sang năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, doanh thu Coteccons sụt còn hơn 14.500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng giảm xuống 335 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn đầy sóng gió với hàng loạt vấn đề nội tại: tranh chấp nội bộ, thay đổi thượng tầng, thương hiệu bị tổn hại, mất hợp đồng…

Doanh thu lao dốc, nợ xấu tăng cao khiến dư luận hoài nghi về tương lai "gã khổng lồ" ngành xây dựng. Làn sóng nhân sự cấp cao rời đi càng làm dấy lên những lo ngại về sự tồn tại của Coteccons.

Năm 2021, dịch bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi các vấn đề nội tại chưa được giải quyết. Kết quả, doanh thu Coteccons chỉ còn hơn 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tụt xuống mức thấp kỷ lục – vỏn vẹn 24 tỷ đồng.

Thế nhưng, trong vô vàn thách thức mới thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể hơn 2.000 người. Năm 2022, Coteccons bứt phá và vượt qua “ông lớn” Hòa Bình cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Thời điểm ấy, Coteccons có doanh thu hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước, dù lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hòa Bình có doanh thu đạt hơn 14.100 tỷ đồng nhưng lại gánh khoản lỗ gần 2.600 tỷ đồng. Một trong những dự án trúng thầu tiêu biểu giúp Coteccons ghi dấu ấn năm 2022 là nhà máy LEGO tại Bình Dương, với tổng giá trị hợp đồng ước tính lên tới 1 tỷ USD. Từ đây, vị thế “ông trùm” ngành xây dựng dần được khôi phục.

Lấy lại ngôi vương

Sau khi hoàn thành nhiều dự án lớn đã ký, ban lãnh đạo Coteccons xác định sẽ không chạy đua thắng thầu bằng mọi giá, mà tập trung vào tối ưu lợi nhuận. Chiến lược này đã này đã thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh năm 2023 - dù chỉ ghi nhận trong 6 tháng đầu năm do thay đổi niên độ tài chính. Coteccons đạt doanh thu 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 52 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Liên tục tham gia vào các dự án lớn đã giúp doanh thu của Coteccons hồi phục trong 3 năm gần đây. (Ảnh: Đại Việt)

Niên độ tài chính 2024 (1/7/2023 – 30/6/2024), doanh thu của Coteccons đạt hơn 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Niên độ tài chính 2025, doanh thu của Coteccons đã đạt hơn 24.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu, lợi nhuận "khủng" nhất của Coteccons trong 5 năm qua.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện lãnh đạo Coteccons cho biết, sự tăng trưởng về doanh thu cho thấy nhu cầu xây dựng đang phục hồi rõ nét. Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và tăng tốc bàn giao các dự án trọng điểm.

Năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu đạt hơn 29.100 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với năm trước. Tỷ lệ doanh số từ các dự án Repeat Sales (hợp đồng ký tiếp với khách hàng cũ) đạt hơn 70%. Điều này cho thấy sự tín nhiệm của đối tác dành cho Coteccons.

Điển hình như đối tác Masterise Homes tiếp tục giao The Global City cho Coteccons sau thành công của dự án Grand Marina Saigon. Sun Group cũng giao các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho Coteccons sau các dự án ở Phú Quốc hay Vingroup tiếp tục giao các dự án Vinhomes, Vinmec, Vinschool cho Coteccons sau thành công tại Landmark 81 hay Vinhomes Central Park.

Việc có những đối tác chiến lược, thân thiết cũng phần nào giúp cho Coteccons có dòng tài chính ổn định trước những biến động khó lường như hiện nay.

Tổng giá trị backlog (khối lượng công việc và giá trị hợp đồng còn lại mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong tương lai) khi kết thúc năm tài chính 2025 của Coteccons đạt hơn 35.300 tỷ đồng. Con số này thể hiện doanh nghiệp sẽ có nguồn dự án và công ăn việc làm ổn định cho người lao động trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Loạt dự án Repeat Sales điển hình mà Coteccons đang thực hiện là dự án Eaton Park của Gamuda Land, dự án Ecopark Central Park Vinh (Nghệ An), dự án Khu đô thị mới tại Đông Anh - Hà Nội, dự án khách sạn Nam Phương, dự án du lịch nghỉ dưỡng biển Hòn Thơm – Phú Quốc…

Tỷ lệ doanh số từ các dự án Repeat Sales (hợp đồng ký tiếp với khách hàng cũ) đạt hơn 70%. (Ảnh: Đại Việt)

Xử lý cả ngàn tỷ nợ khó đòi

Mặc dù tham gia vào nhiều dự án quy mô, giá trị hợp đồng lớn nhưng điều các doanh nghiệp xây dựng lo sợ nhất vẫn là nợ khó đòi. Coteccons cũng không phải ngoại lệ.

Cuối niên độ tài chính 2025, Coteccons ghi nhận có gần 1.600 tỷ đồng nợ xấu, giảm gần 700 tỷ đồng ( tương đương 30%) so với cùng kỳ. Trong đó có hai khoản lớn từ Công ty Ngôi Sao Việt (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Công ty Saigon Glory – chủ đầu tư siêu dự án One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành. Doanh nghiệp đã trích lập quỹ dự phòng hơn 1.200 tỷ đồng cho những khoản thu khó đòi, cho thấy khả năng thu hồi từ các khoản này là khá thấp.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ, khi thấy nợ khó đòi, doanh nghiệp chắc chắn sẽ trích lập khoản dự phòng. Tuy nhiên, những vấn đề này không ảnh hưởng tới sức khỏe tài chính của công ty. Coteccons cũng có đội ngũ chuyên trách theo dõi sát sao những khoản nợ này để đảm bảo sự phát triển của công ty.

Theo đại diện ban lãnh đạo của Coteccons, có 4 nguyên nhân giúp doanh nghiệp này vượt qua những khó khăn của ngành xây dựng. Thứ nhất chính là chiến lược Repeat Sales hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định từ các khách hàng chiến lược. Thứ hai là kiểm soát chi phí nghiêm ngặt, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, tối ưu sản lượng thi công và tiến độ bàn giao dự án.

Thứ ba là kiểm soát rủi ro tài chính và thu hồi công nợ. Cuối cùng là gia tăng tỷ trọng mảng xây dựng công nghiệp, các dự án công nghiệp như Lego, Pepsi, Pandora đang đem lại biên lợi nhuận tốt hơn mảng dân dụng.

Việc lấn sân mạnh mẽ sang mảng xây dựng công nghiệp cũng tạo nên sự khác biệt của Coteccons khi các đối thủ đồng cấp vẫn đang cạnh tranh chủ yếu trong mảng xây dựng dân dụng. Bên cạnh đó, cam kết về trách nhiệm xây dựng bền vững, ưu tiên các yếu tố ESG, giảm tác động đến môi trường cũng lợi thế của doanh nghiệp trên thị trường xây dựng.

Việc lấn sân mạnh mẽ sang mảng xây dựng công nghiệp là hướng đi mới của Coteccons. (Ảnh: Đại Việt)

Mới đây, Fortune - tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới đã vinh danh Coteccons là một trong 500 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp Coteccons góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, khẳng định vị thế của ngành xây dựng Việt Nam.

Fortune SEA 500 là bảng xếp hạng thường niên nhằm vinh danh 500 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Bảng xếp hạng này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của khu vực đóng góp khoảng 7,2% GDP toàn cầu.

Coteccons là một trong 76 doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh, dẫn đầu lĩnh vực xây dựng trong bảng xếp hạng. Năm 2025, Coteccons xếp hạng 304, tăng 72 bậc so với năm trước.

Cổ phiếu của Coteccons (Mã: CTD) cũng chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào rổ chỉ số VNDiamond (các cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) cao, đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản). Đây là lần đầu tiên Coteccons góp mặt trong rổ chỉ số này.

Theo báo cáo Vietnam Construction Market mới nhất, quy mô thị trường xây dựng của Việt Nam trong năm 2025 ước đạt gần 75 tỷ USD và sẽ tăng lên hơn 110 tỷ USD vào năm 2030, tương đương với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 8,1%. Trong đó, xây dựng dân dụng chiếm 37% thị phần.

Một trong những động lực quan trọng cho ngành xây dựng Việt Nam vươn lên chính là việc Chính phủ đang chi khoảng 6% GDP cho phát triển hạ tầng (cao nhất khu vực Đông Nam Á). Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới đường cao tốc, sân bay, cảng biển nước sâu và hệ thống giao thông kết nối ở các thành phố lớn. Việc này tạo ra hàng loạt công trình để doanh nghiệp xây dựng thực hiện thi công.

Ngoài ra, mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ và những gói hỗ trợ tín dụng lớn như gói 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà cho công nhân cũng góp phần thúc đẩy ngành xây dựng vươn lên trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.