(VTC News) -

Tại cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng sáng 19/10, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cho biết ngân hàng thống nhất cao với định hướng điều hành của NHNN và sẵn sàng triển khai ngay việc giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo lãnh đạo TPBank, trong thời gian qua, mặt bằng lãi suất huy động tăng đã tạo áp lực lên chi phí vốn của các ngân hàng thương mại, đồng thời tác động đến lãi suất cho vay và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

TPBank giảm ngay 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động.

Chi phí vốn đầu vào tăng trong khi khả năng điều chỉnh lãi suất cho vay có giới hạn cũng khiến biên lãi ròng của các ngân hàng chịu áp lực. Ở chiều ngược lại, lãi suất cho vay ở mức cao có thể làm gia tăng chi phí tài chính, ảnh hưởng đến dòng tiền, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Hưng, những khó khăn về dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp không chỉ tác động đến hoạt động của từng khách hàng mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, việc giảm mặt bằng lãi suất có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tài chính doanh nghiệp, đồng thời góp phần kiểm soát rủi ro tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Giảm lãi suất cần đồng bộ, thực chất để tạo hiệu quả bền vững

Từ thực tiễn hoạt động ngân hàng, lãnh đạo TPBank cho rằng việc giảm lãi suất huy động cần được triển khai đồng bộ trên toàn thị trường để tạo ra sự chuyển biến thực chất về chi phí vốn.Theo đó, việc điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết là bước đi cần thiết, song hiệu quả của chính sách còn phụ thuộc vào khả năng giảm chi phí huy động thực tế của các tổ chức tín dụng. Khi mặt bằng chi phí vốn đầu vào được điều chỉnh theo hướng ổn định và bền vững, các ngân hàng sẽ có thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hưng cũng đánh giá cao công tác điều hành của NHNN trong việc duy trì thanh khoản hệ thống, ổn định lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt của thị trường tiền tệ. Lãnh đạo TPBank đồng thời kiến nghị tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành và giám sát nhằm bảo đảm việc giảm lãi suất huy động được thực hiện đồng bộ, thực chất giữa các tổ chức tín dụng, hạn chế cạnh tranh thiếu lành mạnh và duy trì sự ổn định của thị trường.

Theo TPBank, đây là điều kiện quan trọng để các ngân hàng có thể duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý trong dài hạn, hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế với yêu cầu bảo đảm thanh khoản, quản trị rủi ro và an toàn hoạt động.

Đồng hành cùng chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Trước đó, NHNN đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT, yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời không chạy đua tăng lãi suất huy động hoặc cạnh tranh thiếu lành mạnh gây bất ổn thị trường tiền tệ. Đối với hoạt động tín dụng, NHNN yêu cầu các ngân hàng triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2 điểm phần trăm/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh tế. Trên cơ sở đó, TPBank khẳng định tinh thần chủ động, nghiêm túc trong thực hiện định hướng điều hành của NHNN, đồng thời chú trọng quản trị chi phí vốn, kiểm soát rủi ro và bảo đảm chất lượng tín dụng.

Theo lãnh đạo TPBank, việc giảm lãi suất cần hướng tới mục tiêu dài hạn là tạo lập môi trường vốn ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời duy trì sự an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.