HDBank triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất 1,5%/năm

(VTC News) -

Theo đó, HDBank ưu đãi lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Chương trình dành cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tín dụng mới đáp ứng các điều kiện theo quy định của HDBank.

Thông qua chính sách này, HDBank chia sẻ chi phí tài chính, tiếp sức cho doanh nghiệp chủ động nguồn vốn và kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Gói tín dụng 10.000 tỷ đồng được triển khai trên toàn hệ thống HDBank từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026 hoặc đến khi đạt quy mô.

Các khoản vay được giải ngân bằng đồng Việt Nam để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh, với thời hạn vay tối đa 3 tháng. Lãi suất cho vay từ 8%/năm đối với kỳ hạn đến hai tháng và từ 8,7%/năm đối với kỳ hạn trên 2 tháng đến 3 tháng.

Khách hàng tham gia chương trình có xếp hạng tín dụng từ A trở lên, đáp ứng các yêu cầu về lịch sử tín dụng, điều kiện vay vốn và giải ngân. Chính sách ưu đãi áp dụng đối với các khoản giải ngân mới, đáp ứng đầy đủ điều kiện và mục đích sử dụng vốn theo quy định chương trình.

Nguồn vốn không áp dụng cho mục đích kinh doanh bất động sản, chứng khoán, kinh doanh tài chính hoặc vay để gửi tiền, mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại tổ chức tín dụng khác.

Thông qua gói tín dụng, HDBank góp phần cùng ngành ngân hàng thực hiện chủ trương của Chính phủ, hướng nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động.

HDBank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh - nền tảng cho một nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.