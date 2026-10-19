Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất

(VTC News) -

Theo thông tin được LPBank công bố, ngân hàng giảm 1,6 - 2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Chính sách hướng tới hỗ trợ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, khách hàng có thêm điều kiện giảm áp lực chi phí tài chính, chủ động cân đối dòng tiền và duy trì hoạt động trong giai đoạn cuối năm.

Ở chiều huy động, LPBank giảm 0,5 - 0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05 - 0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Việc điều chỉnh lãi suất huy động góp phần tối ưu chi phí vốn, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, đồng thời giúp ngân hàng cân đối nguồn vốn và hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền và khách hàng vay vốn. Chương trình được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống đến hết ngày 31/12/2026.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động và cho vay. (Ảnh minh họa)

Tương tự, ngân hàng Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - những nhóm khách hàng gắn với các lĩnh vực được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hỗ trợ.

Thông qua chính sách tín dụng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, Sacombank hướng đến khơi thông dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng, tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp vốn.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng tại VietBank còn 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm; kỳ hạn 12-14 tháng còn 5,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm xuống 5,7%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng còn 5,8%/năm, trong khi các kỳ hạn 18-36 tháng cùng được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Ở chiều ngược lại, VietBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,6%/năm. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm được VietBank áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi khác ở kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Động thái điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng diễn ra sau khi văn bản về điều hành hoạt động ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đơn vị này yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường tiền tệ. Các ngân hàng trước mắt phải giảm ít nhất 0,5% lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết với kỳ hạn 6 tháng trở lên. Với chiều cho vay, các ngân hàng cần hạ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.