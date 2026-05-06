TP.HCM dự kiến có 5 trường khảo sát vào lớp 6 năm học 2026 - 2027

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2026 - 2027, TP.HCM dự kiến sẽ có 5 trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh vào lớp 6.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM có 4 trường gồm: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) và 3 trường thực hiện theo mô hình tiên tiến, hội nhập là THCS Trần Quốc Toản 1 (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) và THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú).

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Năm học 2026 - 2027, cũng là năm đầu tiên trường này thí điểm mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập.

Học sinh dự khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Sẽ có 2 đợt khảo sát với 2 đề riêng biệt. Trong đó, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức khảo sát trước với đề riêng.

Đợt khảo sát tiếp sau đó dành cho 4 trường còn lại. Dự kiến Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ ra đề khảo sát chung cho 4 trường này.

Cũng theo lãnh đạo Sở, hiện các trường đã gửi đề xuất lên UBND các phường. UBND các phường cũng đã lập đề án gửi Sở. Các phòng chuyên môn của Sở cũng đã thẩm định và cho ý kiến.

Riêng các trường tiên tiến hội nhập khác của TP.HCM nếu không xây dựng đề án vẫn xét tuyển theo các tiêu chí của địa phương.

Trong quyết định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027, UBND TP.HCM quy định các trường THCS thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển.

Cụ thể, việc xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí: kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực, hoặc một trong hai tiêu chí trên.

Học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp thống nhất sau sáp nhập đơn vị hành chính. Dự kiến năm học này TP.HCM có khoảng 185.730 học sinh lớp 6.

Năm trước, khu vực TP.HCM (cũ) có Trường THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư, THCS Trần Quốc Toản (TP Thủ Đức cũ); THCS Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7 cũ), THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ) và THCS -THPT Trần Đại Nghĩa (Quận 1 cũ) tuyển sinh lớp 6 theo hình thức khảo sát đánh giá năng lực.