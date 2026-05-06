Không khí lạnh sắp tràn về, chuyên gia cảnh báo mưa dông mạnh, dễ kèm lốc sét

Bà Phạm Phương Chi - Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, miền Bắc sắp đón một đợt mưa dông mới, rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa dông này sẽ bắt đầu từ chiều mai 7/5. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu di chuyển xuống nước ta khiến mưa dông tăng lên rải rác ở Bắc Bộ và phía Tây của tỉnh Thanh Hoá đến Nghệ An.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông mới.

Từ đêm 7/5, mưa dông tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ sau đó là Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

"Tâm điểm của đợt mưa này sẽ kéo dài từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5 với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm. Với không khí lạnh cuối mùa sẽ làm cho nhiệt độ ở Bắc Bộ trong ngày 8/5 giảm xuống dưới 29°C, trời chuyển mát", bà Chi thông tin.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 7/5, khu vực này trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C.

Cũng theo bà Phạm Phương Chi, từ ngày 6 đến 7/5, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải các, tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Bà Chi cảnh báo, hiện nay là khoảng thời gian giao mùa nên mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý hạn chế ra ngoài khi đang có mưa dông, nếu đang di chuyển trên đường nên tìm nơi trú tránh an toàn.

Miền Tây Nam Bộ và Lâm Đồng đang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 6/5 có nơi trên 70mm như các trạm: Thới Bình (Cà Mau) 119,8mm; Tuyên Nhơn (Tây Ninh) 95mm; Quảng Khê (Lâm Đồng) 73,6mm…