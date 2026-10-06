Sau 10 năm, Pantado làm mới nhận diện, mở hành trình giáo dục Tiếng Anh mới

(VTC News) -

10 năm và một dấu mốc chuyển mình

Một thập kỷ phát triển không chỉ được Pantado nhìn nhận qua những thay đổi về quy mô hay chương trình học, mà còn là quá trình liên tục điều chỉnh cách tiếp cận với người học.

Theo Pantado, bộ nhận diện mới được xây dựng nhằm thể hiện rõ hơn các giá trị thương hiệu theo đuổi trong chặng đường tiếp theo: thấu hiểu người học, dấn thân, học tập suốt đời và hướng tới hạnh phúc trong giáo dục.

Do đó, việc thay đổi logo và hệ thống hình ảnh nhận diện chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Phía sau đó là mong muốn xây dựng một hình ảnh thương hiệu phù hợp hơn với thế hệ học sinh mới nhưng vẫn kế thừa những giá trị được hình thành trong 10 năm qua.

Hình tượng số 1 từ logo cũ được nhân hóa thành con người trong giáo dục, đại diện cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Từ chữ P - cánh chim quen thuộc, biểu tượng mới kế thừa tinh thần vươn lên và phát triển, đồng thời thể hiện rõ hơn sự kết nối, đồng hành và chuyển mình của Pantado.

Hình ảnh bộ nhận diện mới của Pantado, đánh dấu chặng đường phát triển sau 10 năm

Từ đơn vị cung cấp chương trình học đến “Người đồng hành đáng tin cậy”

Trong chặng đường tiếp theo, Pantado đặt trọng tâm vào định vị “Người đồng hành đáng tin cậy”, hướng tới việc không chỉ cung cấp giải pháp học tiếng Anh trực tuyến mà còn xây dựng sự kết nối lâu dài với trẻ và gia đình trong suốt quá trình học tập.

Sự đồng hành được thể hiện qua những trải nghiệm gần gũi hàng ngày: giáo viên tương tác và lắng nghe trẻ, khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, thực hành và nhận phản hồi; đồng thời phụ huynh được kết nối với hành trình học tập của con. Theo Pantado, sự “tin cậy” không chỉ đến từ chương trình học mà cần được hình thành qua trải nghiệm thực tế và mối quan hệ giữa giáo viên, trẻ và gia đình.

Từ đó, Pantado định hướng tăng cường các hoạt động tương tác - thực hành - phản hồi, đồng thời chú trọng lồng ghép giáo dục cảm xúc - xã hội (Social Emotional Learning - SEL) vào quá trình học tiếng Anh. Thông qua các hoạt động học tập và giao tiếp, trẻ có thêm cơ hội nhận biết cảm xúc, hiểu bản thân, hợp tác, kết nối với người khác và từng bước xây dựng sự tự tin.

Theo cách tiếp cận của Pantado, kiến thức tiếng Anh là nền tảng, còn khả năng vận dụng, sự tự tin và năng lực kết nối là những yếu tố giúp trẻ đưa điều đã học vào cuộc sống. Đây cũng là cách thương hiệu cụ thể hóa vai trò “Người đồng hành đáng tin cậy” trên hành trình học tập và trưởng thành của mỗi trẻ.

Pantado - Người đồng hành tin cậy trên hành trình giáo dục Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ

Tái ký kết cùng chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp

Cùng với dấu mốc nhận diện thương hiệu, Pantado tiếp tục tái ký hợp tác với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp - Giám đốc chuyên môn của Pantado.

Hai bên đã có quá trình đồng hành thông qua các hoạt động chuyên môn và chương trình dành cho học sinh, phụ huynh. Điểm chung được đặt ra là tạo môi trường học tập tích cực, trong đó trẻ được tôn trọng và có cơ hội phát triển theo cách riêng.

Trong giai đoạn hợp tác trước, Pantado cho biết một trong những hướng phát triển được công bố là đưa các yếu tố liên quan đến trí tuệ cảm xúc vào chương trình tiếng Anh, đồng thời triển khai các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho phụ huynh.

Việc tiếp tục hợp tác với chuyên gia Phan Hồ Điệp ở thời điểm Pantado bước sang giai đoạn nhận diện mới vì vậy mang tính tiếp nối: thương hiệu thay đổi về diện mạo, trong khi định hướng về giáo dục nhân văn và sự phát triển của trẻ tiếp tục được duy trì.

Chuyên gia Phan Hồ Điệp cùng đội ngũ Pantado trong dấu mốc tái ký hợp tác.

Sau dấu mốc 10 năm, Pantado hướng tới việc đưa định vị “Người đồng hành đáng tin cậy” trở thành sợi dây kết nối giữa thương hiệu với trẻ và phụ huynh, đồng hành từ việc học tiếng Anh đến quá trình xây dựng sự tự tin và những năng lực cần thiết cho tương lai.