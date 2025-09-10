Sạt lở ở Lâm Đồng, đất đá vùi lấp một nhà dân

(VTC News) -

Hiện trường vụ sạt lở đất tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 10/9, lãnh đạo phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, yêu cầu các hộ dân trong khu vực sạt lở tại tổ dân phố 6, phường Đông Gia Nghĩa phải di dời, không được ở trong nhà.

Chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo người dân khu vực nguy hiểm. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin từ cơ quan chức năng, từ ngày 6 đến 9/9, mưa lớn kéo dài nên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại khu vực tổ dân phố 6. Khu vực sạt lở đất cách đường dân sinh khoảng 50m, cách Trường Cao Đẳng Cộng đồng khoảng 2km.

Đến tối 9/9, diện tích đất đá sạt trượt tại khu vực trên là khoảng 1000m2, khối lượng đất khoảng 900m3 bị sạt xuống. Ngoài ra, đất còn chảy xuống bên dưới vùi lấp 1 căn nhà gỗ khoảng 25m2 và chảy tràn qua móng nhà các hộ dân.

Hiện tại còn có một khối lượng đất lớn có nguy cơ cao sẽ tiếp tục bị sạt trượt nếu có mưa kéo dài.

Qua quá trình rà soát, chính quyền phường Đông Gia Nghĩa xác định diện tích đất trên là của 4 hộ gia đình gồm ông Lý Ngọc Thanh (có 3 nhân khẩu); ông Lý Văn Năm (có 4 nhân khẩu); bà Đinh Thị Bắc (có 3 nhân khẩu); Trần Văn Tiến (có 3 nhân khẩu).

Sau khi nắm được vụ việc, lực lượng chức năng phường Đông Gia Nghĩa giăng dây cảnh báo, đặt biển báo ở khu vực có nguy cơ sạt trượt và yêu cầu các hộ dân nêu trên không được ở trong nhà và có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Địa phương cũng cắt cử lực lượng thuộc Ban chỉ huy Quân sự phường túc trực xung quanh hiện trường để kịp thời báo cáo