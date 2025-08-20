Cận cảnh quả đồi sạt lở, chờ chực đổ ập xuống khu dân cư ở Lâm Đồng

Ông Bùi Thế, chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết đã nắm thông tin về điểm có nguy cơ sạt lở nói trên.

"Chúng tôi sẽ cho khảo sát lại để sớm có phương án cụ thể phòng ngừa rủi ro" - ông Thế cho hay.