Cận cảnh quả đồi sạt lở, chờ chực đổ ập xuống khu dân cư ở Lâm Đồng

Quả đồi lớn tại thôn Păng Tiêng đã sạt gần 1/3, phần còn lại chực chờ đổ xuống tỉnh lộ 721 và đe dọa sự an toàn của khu dân cư ngay cạnh quả đồi.
Nhiều cây cối, đất đá sạt lở, ngã đổ khắp nơi khiến người dân thôn Păng Tiêng rất lo lắng mỗi khi mưa lớn xảy ra.
Điểm sạt lở trên ngọn đồi có chiều dài khoảng 100m, cao khoảng 50m. Vào ban đêm, các phương tiện qua lại nơi này rất lo sợ vì sạt lở có thể xảy ra bất kể lúc nào.
Quả đồi này nằm gần cửa dẫn nước thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Sau nhiều ngày mưa lớn, gần 1/3 thân đồi đã bị khoét sâu, hàng trăm mét khối đất đá trượt xuống, cây thông bật gốc.
Đây là tuyến đường nối phường Lang Biang - Đà Lạt với xã Đinh Văn có lưu lượng xe cộ qua lại lớn và cận kề khu dân cư.
Theo quan sát, khối lượng đất đá còn lại trên sườn đồi ước tính lên đến hàng trăm nghìn m3. Nếu toàn bộ trượt xuống, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với tuyến tỉnh lộ 721 và khu dân cư Păng Tiêng với hàng trăm hộ dân sinh sống.
Những đứa trẻ vô tư dạo chơi ngay dưới chân ngọn đồi có thể sạt lở bất kỳ lúc nào khiến nhiều người lo lắng.
Ông Bùi Thế, chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết đã nắm thông tin về điểm có nguy cơ sạt lở nói trên.
"Chúng tôi sẽ cho khảo sát lại để sớm có phương án cụ thể phòng ngừa rủi ro" - ông Thế cho hay.
