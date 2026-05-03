Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giao thông tại các tuyến cửa ngõ phía Nam Hà Nội thông thoáng, khác với tình trạng ùn ứ kéo dài những ngày trước đó.
Đầu giờ chiều cùng ngày, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không còn cảnh phương tiện nối dài như ngày 2/5. Mặt đường thông thoáng, các xe di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Tình trạng dồn xe chỉ xuất hiện cục bộ tại khoảng 200m cuối tuyến, khu vực trước khi phương tiện vào nội đô và lên Vành đai 3 trên cao. Tuy nhiên, dòng xe vẫn di chuyển liên tục, không xảy ra tình trạng đứng chờ.
Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm, lưu lượng xe không tăng so với ngày thường. Các làn xe di chuyển đều, không xảy ra xung đột giao thông đáng kể.
Cùng thời điểm, nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng cũng không ghi nhận tình trạng tắc đường.
Theo lực lượng chức năng, phần lớn người dân đã trở lại Hà Nội từ chiều và tối 2/5, khiến lưu lượng xe trong ngày 3/5 giảm so với dự kiến.
Ngoài ra, Công an thành phố triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, trong đó lực lượng CSGT được huy động tối đa, phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện từ xa.
Người đi xe máy mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ dài ngày.
Trong khi các tuyến đường cửa ngõ thông thoáng, tại các bến xe lớn của Hà Nội, lượng hành khách trở lại Thủ đô tăng dần từ đầu giờ chiều.
Khu vực phòng chờ, sân bến và cổng ra vào luôn có đông người.
Nhiều hành khách mang theo hành lý, tập trung trở lại sau kỳ nghỉ. Các xe khách liên tục xuất bến, trả khách, khiến không khí tại bến xe duy trì nhộn nhịp trong nhiều giờ.
Dự báo trong buổi tối cùng ngày, lượng người và phương tiện trở lại Hà Nội tiếp tục tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời điểm di chuyển phù hợp, tuân thủ hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Hà Nội duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm soát, phối hợp với công an cấp xã, tổ chức phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trục chính, xuyên tâm, vành đai, khu vực bến xe, nhà ga… Qua đó, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 2.831 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 390 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 390 trường hợp. Trên tuyến đường thủy, CSGT xử lý 21 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn (634 trường hợp), vi phạm tốc độ (234 trường hợp), vi phạm quá khổ, quá tải (62 trường hợp).
Minh Đức - Viên Minh
