Sao Việt thi Ai là triệu phú: Ai mang về tiền thưởng nhiều nhất?

Không chỉ là sân chơi trí tuệ quen thuộc của khán giả truyền hình, Ai là triệu phú còn nhiều lần gây chú ý khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. Những phần thi này không chỉ đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực mà còn mang đến loạt khoảnh khắc thú vị, khiến người xem thích thú.

Diễn viên Việt Anh thắng 60 triệu đồng

Trong số các sao Việt từng tham gia, diễn viên Việt Anh hiện là người giành được mức thưởng cao nhất – 60 triệu đồng. Ngồi trên “ghế nóng”, nam diễn viên cho thấy sự bình tĩnh, bản lĩnh cùng vốn hiểu biết khá toàn diện khi lần lượt vượt qua 13 câu hỏi.

Ở câu hỏi số 14 là "Loài động vật nào ở nước ta được đồng bào dân tộc Rắc Lây gọi là 'min'", Việt Anh nhờ sự trợ giúp của các nhà thông thái. Tuy nhiên, giữa bốn đáp án, hai nhà thông thái chưa đưa ra được một đáp án chính xác. Chính vì vậy, Việt Anh quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn giải thưởng.

Anh dừng lại ở câu hỏi thứ 14 sau khi cân nhắc kỹ lưỡng để bảo toàn số tiền thưởng. Đây được xem là lựa chọn an toàn khi câu hỏi cuối cùng vượt ngoài phạm vi hiểu biết chắc chắn của anh.

Phần thi của Việt Anh không chỉ hấp dẫn bởi yếu tố kiến thức mà còn gây cười bởi khi gọi điện nhờ trợ giúp tới Mạnh Trường. Tuy nhiên người bạn này liên tục “câu giờ” ở những giây cuối khiến Việt Anh sốt ruột. Ở những giây cuối cùng, Mạnh Trường cũng nhanh chóng "thú nhận" anh chính là diễn viên đảm nhận vai Bác Hồ.

Ngoài ra, nam diễn viên còn ngẫu hứng thể hiện ca khúc Tình thôi xót xa, khiến không khí trường quay trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, nam diễn viên 8X còn có cơ hội diễn lại một số câu thoại trong phim Chạy án và Người phán xử đã ghi dấu ấn của anh.

Đáng chú ý, toàn bộ 60 triệu đồng tiền thưởng sau đó đã được Việt Anh dành để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19, hành động nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

NSND Xuân Bắc thắng 40 triệu đồng

Ở tập phát sóng đặc biệt năm 2021, NSND Xuân Bắc giành được 40 triệu đồng sau khi vượt qua nhiều câu hỏi khó. Dù liên tục pha trò, nam nghệ sĩ vẫn cho thấy sự nhạy bén và khả năng suy luận tốt.

Ấn tượng hơn, cả hai lần Xuân Bắc dùng quyền trợ giúp đều là hỏi con trai và có kết quả đúng. Ở câu hỏi về Đội bóng nào lập kỷ lục vô địch cúp C1/Champion League với thành tích toàn thắng cả mùa?, cậu bé Khánh Minh (Minh Bủm) tự tin khẳng định “chủ đề này con là trùm” và đưa ra đáp án chính xác là Bayern Munich. Tư vấn của con trai giúp Xuân Bắc vượt qua mức thưởng 14 triệu đồng.

Đến câu hỏi khó hơn về lịch sử thời Trần, Bi Béo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi trực tiếp lên sân khấu hỗ trợ bố. Dù chưa học đến kiến thức này, cậu bé vẫn đưa ra lập luận logic và chọn đúng đáp án Nguyễn Địa Lô.

Cậu bé còn hóm hỉnh đề nghị MC Đinh Tiến Dũng ghi vào tấm séc dòng chữ ''Gửi tặng Bi Béo''. Nam MC làm theo và tấm séc 40 triệu đồng có dòng chữ đặc biệt này thuộc về sở hữu của cha con nghệ sĩ Xuân Bắc.

Sau khi sử dụng các quyền trợ giúp, Xuân Bắc nhận tấm séc 40 triệu đồng và dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng. Tập phát sóng có nghệ sĩ Xuân Bắc cũng là số đặc biệt của “Ai là triệu phú” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 25 tuổi của đài truyền hình VTV3.

Diễn viên Xuân Nghị thắng 40 triệu đồng

Năm 2020, diễn viên Xuân Nghị cũng là một trong những nghệ sĩ để lại dấu ấn khi mang về 40 triệu đồng. Với phong thái tự tin, lối nói chuyện duyên dáng, anh trả lời trôi chảy nhiều câu hỏi và tạo nên không khí vui vẻ xuyên suốt chương trình.

Phần thi của nam diễn viên trở nên sôi động hơn khi anh sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho Trung Ruồi. Màn tương tác giữa hai người bạn thân khiến trường quay nhiều lần bật cười. Tuy nhiên, Xuân Nghị dừng cuộc chơi tại câu hỏi thứ 13 do không thể trả lời câu hỏi về lĩnh vực văn học.

Những giây cuối trên ghế nóng, Xuân Nghị tâm sự đã mãn nguyện với số câu trả lời đúng và cảm thấy vượt qua chính bản thân khi thử sức tại Ai là triệu phú.

MC Nguyên Khang mang về 40 triệu đồng

Năm 2019, MC Nguyên Khang cũng đạt mức thưởng cao khi mang về 40 triệu đồng. Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, anh đã thể hiện sự chắc chắn khi trả lời chính xác các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như văn học, âm nhạc, cải lương, thể thao…

Bước vào câu hỏi thứ 11, Nguyên Khang buộc phải sử dụng quyền trợ giúp từ khán giả tại trường quay. Nhờ sự hỗ trợ này, anh tiếp tục vượt qua và tiến đến câu hỏi số 12.

Dù không còn bất kỳ quyền trợ giúp nào, nam MC vẫn tự tin đưa ra đáp án đúng nhờ kiến thức tích lũy từ việc đọc sách và tìm hiểu nhiều lĩnh vực. Sau chương trình, anh trích một phần tiền thưởng để giúp đỡ bà con đảo Phú Quốc bị lũ lụt. Số còn lại nam MC cũng đóng góp dần cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức...

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh thắng 22 triệu đồng

Sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh mang đến màu sắc trẻ trung cho chương trình. Với sự tự tin và khả năng giao tiếp tốt, cô vượt qua nhiều câu hỏi đầu tiên khá dễ dàng.

Tuy nhiên, đến câu hỏi số 12 liên quan đến văn hóa Hà Nội, người đẹp gặp không ít khó khăn. Dù đã đưa ra những suy luận hợp lý, cô vẫn quyết định sử dụng quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến người đồng hành.

Đáng tiếc, phương án được lựa chọn lại không chính xác, khiến Lương Thùy Linh dừng cuộc chơi với 22 triệu đồng. Dù vậy, phần thể hiện của cô vẫn nhận được nhiều thiện cảm nhờ sự thông minh và tinh thần cầu tiến.