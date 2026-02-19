Từ đập đĩa đến đốt hình nộm: Thế giới đón năm mới kỳ lạ thế nào?

(VTC News) -

Đan Mạch

Khi kim đồng hồ chạm mốc 0h, người dân Đan Mạch bước vào nghi thức năm mới đặc biệt: ném và làm vỡ những chiếc đĩa trước cửa nhà người thân, bạn bè. Tập tục náo nhiệt này không chỉ tạo nên âm thanh rộn ràng trong đêm giao thừa mà còn mang thông điệp về sự gắn bó và sẻ chia, như một cách để mọi người cùng nhau khép lại năm cũ và hân hoan chào đón năm mới.

Bởi người Đan Mạch xem tục ném vỡ bát đĩa như cách gạt bỏ điều không may của năm cũ và mở lối cho vận may trong năm mới. Đây đồng thời là dịp để mọi người xả stress, trút bỏ những áp lực tích tụ sau nhiều tháng làm việc giữa mùa đông dài và giá lạnh.

Ném vỡ bát đĩa là nghi thức đón năm mới kỳ lạ ở Đan Mạch. (Ảnh: Shutterstock)

Bên cạnh nghi thức ném vỡ bát đĩa, người Đan Mạch còn duy trì một phong tục ấm áp khác mang tên “Nytårskur”. Vào thời khắc giao thừa, họ tụ họp bên gia đình và bạn bè, trao nhau những cái ôm cùng lời chúc tốt lành. Giữa không khí náo nhiệt của lễ hội, khoảnh khắc gần gũi này trở thành sợi dây gắn kết, giúp thắt chặt tình thân và mở đầu năm mới bằng sự sẻ chia đầy ý nghĩa.

Cuba

Tại Cuba, nhiều gia đình tin rằng việc hắt xô nước bẩn ra khỏi cửa nhà đúng thời khắc giao thừa là cách tượng trưng để cuốn trôi vận rủi, những điều không may và nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ suốt năm cũ. Nghi thức này được xem như bước khởi đầu thanh sạch cho năm mới, với mong muốn đón nhận nguồn sinh khí tích cực và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn phía trước.

Trước khi thực hiện nghi lễ, các ngôi nhà thường được tổng vệ sinh kỹ càng; từng góc nhỏ đều được quét dọn, lau chùi cẩn thận. Phần nước sử dụng trong quá trình dọn dẹp sẽ được giữ lại và đổ ra đường vào đúng nửa đêm, hàm ý trút bỏ phiền muộn cũ và mở ra chương mới cho năm sắp tới.

Phần Lan

Tục lệ đúc thiếc có từ thế kỷ XVIII là nghi thức quen thuộc trong đêm giao thừa của Phần Lan, được người dân thực hiện với mong muốn dự đoán vận mệnh năm mới trên nhiều phương diện như tài lộc, hạnh phúc và sức khỏe. Ban đầu, phong tục này chỉ phổ biến trong tầng lớp thượng lưu nói tiếng Thụy Điển tại Phần Lan, nhưng theo thời gian, nó lan rộng và trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động chào đón năm mới ở cả Phần Lan lẫn Thụy Điển.

Thông thường người dân bản địa sẽ ném một miếng thiếc nóng chảy vào nước. Nếu miếng thiếc biến dạng thành hình trái tim hoặc chiếc nhẫn, nghĩa là nó dự báo sẽ có đám cưới hoặc cuộc hôn nhân trong năm mới. Nếu miếng thiếc biến dạng thành hình con tàu, năm mới hứa hẹn sẽ được đi du lịch nhiều. Trong khi đó, hình con lợn nghĩa là sẽ có nhiều đồ ăn thức uống.

Phong tục đầu năm mới tại Phần Lan. (Ảnh: Fodors Travel Guide)

Estonia

Tại Estonia, ngày đầu năm mới được xem là biểu tượng của sự đủ đầy và sung túc. Theo phong tục truyền thống, người dân được khuyên nên dùng bảy, chín hoặc thậm chí 12 bữa trong ngày - những con số được xem là đem lại may mắn trong văn hóa dân gian nước này. Mỗi lần dùng bữa được tin rằng sẽ tiếp thêm sức mạnh và vận may cho năm mới, đồng thời tượng trưng cho sự thịnh vượng, sinh lực và cuộc sống ấm no.

Trên thực tế, phần lớn mọi người chỉ nếm một chút ở mỗi bữa thay vì tổ chức những bữa tiệc linh đình. Tuy vậy, điều quan trọng không nằm ở lượng thức ăn, mà ở tinh thần đón năm mới với sự rộng rãi, đủ đầy và lòng biết ơn.

Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, người dân có một nghi thức đặc trưng cho mỗi dịp năm mới: ăn 12 quả nho khi đồng hồ điểm nửa đêm. Mỗi quả nho tương ứng với một tiếng chuông vang lên, tượng trưng cho 12 tháng trong năm sắp tới.

Phong tục này tồn tại hơn 100 năm và được tin rằng sẽ đem lại vận may cho người thực hiện trong suốt năm mới. Loại nho dùng trong nghi lễ thường là nho xanh nhạt, vỏ mỏng, thu hoạch vào khoảng cuối tháng 11 đến tháng 12 - thời điểm trùng với mùa lễ hội cuối năm.

Panama, Ecuador

Tại Panama và Ecuador, đêm giao thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới mà còn là dịp diễn ra nghi thức đầy biểu tượng: đốt hình nộm được gọi là “muñecos”. Những hình nộm này thường được tạo hình theo nhân vật gây chú ý trong năm, từ chính trị gia, người nổi tiếng đến những hình tượng gắn với sự kiện đáng nhớ trong đời sống cá nhân. Khi lửa bùng lên, người dân tin rằng họ đang thiêu rụi những điều cũ kỹ, rũ bỏ vận rủi để mở ra một khởi đầu mới tích cực hơn.

Riêng tại Ecuador, phong tục đầu năm còn gắn với một tập quán thú vị khác, giấu tiền ở nhiều góc trong nhà với mong ước năm mới sung túc. Nếu vài tháng sau tình cờ tìm lại được số tiền ấy, cảm giác bất ngờ và vui thích chẳng khác nào nhận một món quà may mắn mà chính mình đã “chuẩn bị” từ trước.