Top 10 công trình kỳ lạ nhất thế giới: Sáng tạo hay điên rồ?

Ngôi nhà “xiêu vẹo” tại Sopot, Ba Lan hoàn thành vào năm 2003 và nhanh chóng trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố biển này. Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ những bức tranh minh họa giàu tính tưởng tượng của hoạ sĩ Jan Marcin Szancer cùng phong cách hội họa của hoạ sĩ Per Dahlberg. Sự kết hợp này tạo nên công trình kiến trúc độc đáo và bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng đều cảm tưởng như mình đang bị ảo giác.