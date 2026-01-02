Top 10 công trình kỳ lạ nhất thế giới: Sáng tạo hay điên rồ?

Ngôi nhà “xiêu vẹo” tại Sopot, Ba Lan hoàn thành vào năm 2003 và nhanh chóng trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố biển này. Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ những bức tranh minh họa giàu tính tưởng tượng của hoạ sĩ Jan Marcin Szancer cùng phong cách hội họa của hoạ sĩ Per Dahlberg. Sự kết hợp này tạo nên công trình kiến trúc độc đáo và bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng đều cảm tưởng như mình đang bị ảo giác.
Ngôi nhà bong bóng tại Pháp là tác phẩm tiêu biểu của Antti Lovag, kiến trúc sư tiên phong theo đuổi kết cấu bê tông cốt thép mang tính thử nghiệm. Lấy cảm hứng từ hình khối và đường nét tự nhiên, ông tạo nên công trình phá vỡ chuẩn mực kiến trúc truyền thống. Với vị trí tuyệt vời nằm ngay cạnh vịnh biển, khu nhà được xây dựng với diện tích 1.200 m².
Mở cửa lần đầu tiên vào năm 2012, Haus steht Kopf nhanh chóng trở thành điểm tham quan thu hút du khách tại làng Tirol, Áo. Công trình gây ấn tượng bởi không gian bên trong được thiết kế đảo ngược, khi toàn bộ đồ nội thất được gắn cố định trên “trần nhà”. Nổi bật trong số đó là chiếc VW Beetle treo lơ lửng, tạo cảm giác như có thể rơi xuống “sàn nhà” bất cứ lúc nào, mang lại trải nghiệm thị giác độc đáo cho người tham quan.
Tòa nhà nhảy múa hay còn gọi với cái tên "Fred và Ginger" (Cộng hòa Séc) là biệt danh dành cho tòa văn phòng của một công ty lớn vùng bờ sông Rašín ở Praha. Khi được xây dựng, thiết kế đặc biệt của tòa nhà gây khá nhiều tranh cãi, bởi vào thời điểm đấy nó đi ngược với lối kiến trúc Baroque, Gothic đặc trưng của Praha.
Ngôi nhà có hình dáng chiếc giày khổng lồ gây ấn tượng với chiều cao hơn 8m và chiều dài khoảng 15m. Bên trong công trình này được bố trí đầy đủ không gian sinh hoạt, gồm một phòng khách, ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Chủ nhân của ngôi nhà là Mahlon Haines - doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh giày dép tại thị trấn Hellam, bang Pennsylvania (Mỹ). Hiện nay, công trình độc đáo này mở cửa đón khách tham quan theo mùa, từ tháng 6 - 10 hằng năm.
Tòa nhà The Basket Building (Mỹ) được thiết kế bởi Dave Longaberger, một người luôn mơ ước được xây dựng một tòa nhà văn phòng cho công ty của mình hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hành chính. Tòa nhà này được đành giá là một trong những tòa nhà kinh doanh độc nhất trên thế giới.
Ngân hàng Á Châu (Bank of Asia) là một trong những công trình gây chú ý tại Bangkok, Thái Lan. Được xây dựng từ năm 1985, tòa nhà nhanh chóng trở thành điểm nhấn kiến trúc nhờ hình dáng độc đáo như một “người máy” - là biểu tượng tân tiến của ngành ngân hàng.
Khu dân cư Habitat 67 được sắp xếp từ 354 khối lập phương bằng bê tông giống nhau theo lối pha trộn hình học độc đáo. Từ lâu nó được xem là kỳ quan kiến trúc nổi tiếng tại xứ sở lá phong và cũng là biểu tượng của Montreal - "thành phố Paris" giữa lòng Canada.
Bảo tàng Museum of tomorrow nằm ngay ven vịnh Guanabara (Brazil) giống như con tàu vũ trụ tráng lệ, được thiết lập để trở thành trung tâm của dự án tái tạo lớn tại khu phố Porto Maravilha. Yếu tố thu hút nhất của công trình là cấu trúc mái khổng lồ nhô theo đường chéo hướng thẳng lên bầu trời. Tòa nhà được thiết kế bởi KTS Tây Ban Nha Santiago Calatrava, người tạo ra những tòa nhà mang tính biểu tượng trên toàn cầu.
Tòa nhà Casa Mila là một trong những kiệt tác kiến trúc tiêu biểu và thành công nhất của kiến trúc sư Antoni Gaudi (1852 - 1926), trở thành điểm du lịch nổi tiếng tại Barcelona. Đây là bước đột phá và đầy táo bạo của Gaudi trong ngành kiến trúc. Theo nhiều chuyên gia, khó có công trình nào trên thế giới đạt đến mức độ tinh xảo "bậc thầy" như Casa Mila.
Bình luận