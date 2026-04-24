Trung Quốc gửi gấu trúc đến Mỹ trước chuyến thăm dự kiến ​​của ông Trump

Ngày 23/4, vườn thú Atlanta cho biết con gấu trúc đực có tên Ping Ping và con gấu trúc cái tên Fu Shuang là một phần của thỏa thuận đạt được với Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc. Theo thông báo của sở thú, thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận ban đầu hết hạn vào năm 2024, nhưng không cung cấp thông tin về thời điểm gấu trúc sẽ đến Mỹ.

Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận liên quan đến thông tin trên.

Một con gấu trúc đực và một con gấu trúc cái nằm trong thỏa thuận vận chuyển chúng đến Mỹ. (Ảnh: Getty)

Trung Quốc cho các vườn thú trên khắp thế giới mượn những con vật này như một phần của chính sách "Ngoại giao gấu trúc", để thưởng cho các nước bạn bè hoặc trừng phạt những hành vi sai trái.

Hồi tháng 1, Trung Quốc nhận lại hai con gấu trúc cuối cùng của Nhật Bản, kết thúc chương trình vốn tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai nước kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập lại vào năm 1972.

Sự trở lại của hai chú gấu trúc diễn ra trong bối cảnh hai nước láng giềng châu Á vướng vào cuộc tranh chấp về những bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến khả năng Tokyo có thể điều động quân đội nếu Bắc Kinh tìm cách kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực.

Năm 2024, Trung Quốc cũng gửi hai chú gấu trúc khổng lồ mới đến Washington sau gần một năm vắng bóng, điều này làm dấy lên lo ngại Vườn thú Quốc gia sẽ không bao giờ được gặp lại những con vật này nữa.

Việc ban đầu không gia hạn được thỏa thuận về gấu trúc dẫn đến những đồn đoán mối quan hệ căng thẳng vào thời điểm đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều phủ nhận việc có yếu tố chính trị trong vụ việc.

Quan hệ Mỹ - Trung được cải thiện kể từ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc năm 2025 , dẫn đến thỏa thuận kéo dài một năm trong cuộc chiến thương mại. Ông Trump dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5, chuyến đi diễn ra sau khi ông hoãn cuộc gặp hồi tháng 3 để tập trung vào cuộc chiến với Iran.